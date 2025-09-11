MiLB》正面交鋒！「龍仔」猛打炸本季第20轟、鄭宗哲單場雙安

強納森．龍、鄭宗哲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕小熊3A與海盜3A今天進行6連戰的第2場比賽，分別所屬兩隊的混血重砲「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）與台灣好手鄭宗哲再度正面交鋒，前者繳出猛打賞表現，包括炸裂本季第20發全壘打，後者則是上演單場雙安，雙方表現可圈可點，最終海盜以8：3擊敗小熊。

強納森．龍今日鎮守一壘打第3棒，3局上半2出局的情況下擊出安打個人本場第1支安打，而來到5局上半，面對費洛斯（Drake Fellows）紅中偏高的伸卡球，一棒扛出中外野大牆外，本季第20轟出爐，持續刷新個人單季新高紀錄，這發全壘打擊球初速與距離分別是104.2英里（約167.7公里）與421英尺。

Home run No. 20 for Jonny Long!! pic.twitter.com/14WGumS1TS — Iowa Cubs （@IowaCubs） September 10, 2025

7局下半，強納森．龍得點圈進攻機會敲出適時安打帶有1分打點，單場5個打數敲出3支安打繳出「猛打賞」表現，連13場比賽上壘、9月8場比賽有7場敲出安打，打擊率與整體進攻指數（OPS）上升至.311與.902。

而同場競技的鄭宗哲，今天則是以先發8棒游擊手身分上場，1局下半靠著觸擊形成安打上壘，3局下則是敲出擊球初速96.7英里（約155.6公里）的強勁安打，單場4打數繳出雙安表現，也中斷連續2場出賽沒有安打的小低潮，打擊率回升至.211。

另外，在老虎3A打拚的「台灣怪力男」李灝宇，2打數有1支安打，此外也展現選球眼獲得2次保送，OPS回升至.754。

李灝宇。（資料照，路透）

