MLB》大谷翔平敲安、貝茲滿貫砲！史奈爾狂飆11K率道奇橫掃洛磯

大谷翔平敲安帶打點，自己也跑回來得分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場迎戰洛磯系列賽最終戰，史奈爾（Blake Snell）展現兩屆塞揚王牌身手，6局狂飆本季新高11K無失分，加上打線4分大局奠定勝基，終場9：0順利橫掃洛磯，持續拉開國聯西區龍頭優勢。

2局下半道奇從洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）手中打下4分大局，包含帕赫斯（Andy Pages）先馳得點的二壘安打，加上E.赫南德茲（Enrique Hernández）的高飛犧牲打，大谷翔平的適時一壘安打與貝茲（Mookie Betts）的二壘安打。

6下道奇攻勢再起，羅哈斯（Miguel Rojas）敲安後帕赫斯與E.赫南德茲出局，羅特維特（Ben Rortvedt）敲安形成一三壘有人局面，大谷翔平選到四壞保送，洛磯將先發左投弗里蘭換下，改由莫里納（Anthony Molina）救火，面對貝茲（Mookie Betts）讓他擊出左外野飛球逃過一劫。

道奇未能得分後，下局寇派克（Michael Kopech）控球出狀況，在解決首名打者後連投3次四壞保送擠成滿壘退場，緊急上場的費西亞（Alex Vesia）先飆K解決狀元郎莫尼亞克（Mickey Moniak）再三振T.佛里曼（Tyler Freeman）精彩解危。

費西亞連飆2K解危後怒吼。（美聯社）

８局大谷翔平在一、二壘有人時上場打擊，結果因為捕手妨礙打擊上壘形成滿壘，貝茲打出滿貫砲將比分拉開，下棒T.赫南德茲（Teoscar Hernández）「背靠背」開轟。

GRAND SLAM FOR MOOKIE? BETTS. pic.twitter.com/58EhetpjiZ — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） September 11, 2025

大谷翔平今天3打數1安打，選到1次四壞保送，貢獻1分打點跑回1分，打擊率上升到2成80，攻擊指數1.000。史奈爾6局飆出本季最多的11K，只被打2支安打，投出2次四壞保送無失分，收下本季第4勝。

