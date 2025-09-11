MLB》洋基牛棚連2天崩盤創隊史首見難堪紀錄！教頭仍信心喊話

洋基牛棚連2天崩盤。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基連兩天牛棚崩盤，今天後援群合計4局狂失9分，條紋軍最後在主場以1比11慘敗老虎。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後坦言，這幾晚顯然讓人感到沮喪，這是一年中有幾次會這樣，「我們必須克服它，為明天做好準備。」

洋基昨天牛棚單局掉9分、全場失掉10分，最後以2比12輸球。今天洋基5名後援投手合計4局狂失9分，小萊特（Mark Leiter Jr.）0.1局失1分，多法爾（Camilo Doval）1局失3分，希爾（Tim Hill）0.2局失2分，威佛（Luke Weaver）0.1局失3分。唯一沒有失分的洋基投手，是客串登板0.2局無失分的野手史雷特（Austin Slater）。

根據《Sports Reference》數據專家夏普（Katie Sharp）指出，這是洋基隊史第一次出現連兩場牛棚單場至少掉9分的慘況。而據《Opta Stats》數據指出，老虎隊成為首支在洋基球場連2戰至少拿10分的客場隊伍。

洋基本季牛棚防禦率為4.40，排全大聯盟第22名。而洋基隊在明星賽後的牛棚防禦率卻超過5。

布恩對此認為，這只是一個小樣本的數據，後援群防禦率在短期樣本其實會有點誤導，「過去一個月我們開始贏球的時候，也守住許多好比賽，靠的是那些有能力封鎖對方的投手。這就是我們現有的陣容，我一直對他們的能力和球威有信心。但我們必須把一切結合起來，而我們還沒有足夠穩定做到這點。」

