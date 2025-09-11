晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基牛棚連2天崩盤創隊史首見難堪紀錄！教頭仍信心喊話

2025/09/11 12:35

洋基牛棚連2天崩盤。（法新社）洋基牛棚連2天崩盤。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基連兩天牛棚崩盤，今天後援群合計4局狂失9分，條紋軍最後在主場以1比11慘敗老虎。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後坦言，這幾晚顯然讓人感到沮喪，這是一年中有幾次會這樣，「我們必須克服它，為明天做好準備。」

洋基昨天牛棚單局掉9分、全場失掉10分，最後以2比12輸球。今天洋基5名後援投手合計4局狂失9分，小萊特（Mark Leiter Jr.）0.1局失1分，多法爾（Camilo Doval）1局失3分，希爾（Tim Hill）0.2局失2分，威佛（Luke Weaver）0.1局失3分。唯一沒有失分的洋基投手，是客串登板0.2局無失分的野手史雷特（Austin Slater）。

根據《Sports Reference》數據專家夏普（Katie Sharp）指出，這是洋基隊史第一次出現連兩場牛棚單場至少掉9分的慘況。而據《Opta Stats》數據指出，老虎隊成為首支在洋基球場連2戰至少拿10分的客場隊伍。

洋基本季牛棚防禦率為4.40，排全大聯盟第22名。而洋基隊在明星賽後的牛棚防禦率卻超過5。

布恩對此認為，這只是一個小樣本的數據，後援群防禦率在短期樣本其實會有點誤導，「過去一個月我們開始贏球的時候，也守住許多好比賽，靠的是那些有能力封鎖對方的投手。這就是我們現有的陣容，我一直對他們的能力和球威有信心。但我們必須把一切結合起來，而我們還沒有足夠穩定做到這點。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中