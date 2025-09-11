晴時多雲

運動部》李洋首度出席行政院會後記者會 再談體育班議題

2025/09/11 12:44

行政院今（11）日召開院會，也是運動部長李洋上任後的首秀。（記者叢昌瑾攝）行政院今（11）日召開院會，也是運動部長李洋上任後的首秀。（記者叢昌瑾攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部在9月9日揭牌後正式上路，今天部長李洋首度出席行政院會，並在院會後記者會時再度提到體育班議題，還有未來要如何讓國訓中心、競技運動司和特定體育團體緊密合作，達到保護選手權益的目標。

今天由運動部綜規司副司長呂忠仁先說明目前運動部架構和運動部未來努力的六大面向，包含落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育。

李洋在補充說明時表示，現階段很多體育班議題，自己也是身為體育班一員，同時重視這議題，未來會跟教育部多做討論，「我覺得學生運動員現階段以學業和訓練並重 ，我們當然也會傾聽基層教練、老師的聲音，未來該如何實行，能讓我們競技運動員和學生運動員的學業和訓練並重。」

至於在外界關心的競技運動方面，李洋強調，國訓中心和競技運動司以及特定體育團體（單項運動協會），未來會做緊密合作，保護選手權益。

行政院今（11）日召開院會，相關部會首長一同出席會後記者會進行政策說明。（記者叢昌瑾攝）行政院今（11）日召開院會，相關部會首長一同出席會後記者會進行政策說明。（記者叢昌瑾攝）

