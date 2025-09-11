MLB》洋基隊史首辦「台灣日」 數千球迷高喊「台灣尚勇」

數千名台灣球迷在洋基主場齊喊「台灣尚勇」，展現海外台灣人的向心力。（讀者提供）

〔記者陳昀／台北報導〕美國職棒紐約洋基隊於美國時間9月10日舉辦隊史122年來首次台灣日活動，數千名台灣球迷高舉「台灣隊」運動巾、齊喊「台灣尚勇」口號，展現海外台灣人的向心力；總統府國策顧問莊振輝說，下一步將結合企業、社群與青年力量，推動賽事合作、公益計畫與青少棒培育，讓『台灣日』成為可延續的品牌。

北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠表示，從美國東岸到西岸，大家用行動力挺台灣！短短數日2500張門票即全數售罄，證明台灣人凝聚力十足。感謝洋基球團專業支援，也感謝帕菲克國際運動行銷與所有志工、贊助夥伴，攜手把『台灣日』打造成年度最亮眼的文化舞台。

洋基球團為了台灣日活動，特別贈送台灣球迷專屬台灣的洋基球衣及球帽，僑務委員江俊霖特別捐出王建民簽名球、簽名球卡與簽名球棒，北美洲台灣商會聯合總會並準備「TEAM TAIWAN」加油運動巾與台灣球迷互動分享，喚起大家對台灣棒球經典記憶與情感連結，期待透過「台灣日」，讓更多人因棒球認識台灣、愛上台灣。

總統府國策顧問莊振輝說，從王建民時代到今日的洋基台灣日，台灣一次次在國際體壇被看見。下一步，我們將結合企業、台灣社群與青年力量，推動賽事合作、公益計畫與青少棒培育，讓「台灣日」成為可延續的品牌。」

紐約洋基球團首度在主場舉辦「台灣日」，今年規模空前、反響熱烈，被視為洋基史上最大的「國家日」主題活動之一。洋基球團已與北美洲台灣商會展開積極洽談，就多年度主題合作、文化週與社區參與等議題，探索延續與擴大合作的可能性。

