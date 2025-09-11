晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基隊史首辦「台灣日」 數千球迷高喊「台灣尚勇」

2025/09/11 12:51

數千名台灣球迷在洋基主場齊喊「台灣尚勇」，展現海外台灣人的向心力。（讀者提供）數千名台灣球迷在洋基主場齊喊「台灣尚勇」，展現海外台灣人的向心力。（讀者提供）

〔記者陳昀／台北報導〕美國職棒紐約洋基隊於美國時間9月10日舉辦隊史122年來首次台灣日活動，數千名台灣球迷高舉「台灣隊」運動巾、齊喊「台灣尚勇」口號，展現海外台灣人的向心力；總統府國策顧問莊振輝說，下一步將結合企業、社群與青年力量，推動賽事合作、公益計畫與青少棒培育，讓『台灣日』成為可延續的品牌。

北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠表示，從美國東岸到西岸，大家用行動力挺台灣！短短數日2500張門票即全數售罄，證明台灣人凝聚力十足。感謝洋基球團專業支援，也感謝帕菲克國際運動行銷與所有志工、贊助夥伴，攜手把『台灣日』打造成年度最亮眼的文化舞台。

洋基球團為了台灣日活動，特別贈送台灣球迷專屬台灣的洋基球衣及球帽，僑務委員江俊霖特別捐出王建民簽名球、簽名球卡與簽名球棒，北美洲台灣商會聯合總會並準備「TEAM TAIWAN」加油運動巾與台灣球迷互動分享，喚起大家對台灣棒球經典記憶與情感連結，期待透過「台灣日」，讓更多人因棒球認識台灣、愛上台灣。

總統府國策顧問莊振輝說，從王建民時代到今日的洋基台灣日，台灣一次次在國際體壇被看見。下一步，我們將結合企業、台灣社群與青年力量，推動賽事合作、公益計畫與青少棒培育，讓「台灣日」成為可延續的品牌。」

紐約洋基球團首度在主場舉辦「台灣日」，今年規模空前、反響熱烈，被視為洋基史上最大的「國家日」主題活動之一。洋基球團已與北美洲台灣商會展開積極洽談，就多年度主題合作、文化週與社區參與等議題，探索延續與擴大合作的可能性。

數千名台灣球迷在洋基主場齊喊「台灣尚勇」，展現海外台灣人的向心力。（讀者提供）數千名台灣球迷在洋基主場齊喊「台灣尚勇」，展現海外台灣人的向心力。（讀者提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中