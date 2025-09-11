MLB》曾陷低迷的貝茲大復活！4安+滿貫彈 還和「CP3」擊掌慶祝

貝茲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星貝茲（Mookie Betts）今天擊出滿貫砲，貢獻本季首次單場4安、進帳5分打點，幫助道奇以9比0完封洛磯，衛冕軍收下4連勝。貝茲表示，自己只想要贏球，不論表現好壞，「我只想贏，這就是我所關心的。」

貝茲今年賽季前段陷入低迷，一度陷入22支0的低迷，在美國時間8月4日的時候，貝茲的打擊率只有0.231的打擊率，整體攻擊指數為0.657，wRC+（加權得分創造值）為「83」。

貝茲。（路透）

不過，貝茲在過去32場比賽，交出打擊率0.352，貢獻7轟、26分打點，近期更是連16場上壘。如今貝茲的OPS已經升至0.737，wRC+來到「105」。貝茲今年出賽135場，交出18轟、74分打點，打擊率2成60的成績。

第8局下貝茲轟出滿貫砲後，他在回休息室前，與坐在觀眾席的NBA快艇隊40歲後衛「CP3」保羅（Chris Paul）擊掌慶祝。貝茲賽後說，自己與保羅成為朋友有一段時間了，比賽前保羅告訴要打一發全壘打給他，「所以，我做到了，所以我才過去那（擊掌）。」

