台南體育跨海交流 訪韓邀橄欖球競技、跑團共慶古都馬20週年

2025/09/11 14:00

南市體育局陳良乾（左1）拜會南韓田徑協會，同時宣傳2026台南古都國際半程馬拉松。（圖由南市府體育局提供）南市體育局陳良乾（左1）拜會南韓田徑協會，同時宣傳2026台南古都國際半程馬拉松。（圖由南市府體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為推動南市國際體育交流及多元運動發展，南市政府體育局長陳良乾局長於9月10日前往南韓拜會南韓橄欖球協會與田徑協會，除了解韓國運動發展模式，也積極宣傳2026年台南古都國際半程馬拉松，邀請南韓跑團共襄盛舉，一起歡慶古都馬20週年，深化臺韓雙邊體育交流與友好關係。

在橄欖球交流方面，雙方討論未來青少年及基層隊伍互訪、比賽交流的可能性。南韓協會詳細介紹當地橄欖球選手選拔制度、教練培育計畫及球隊經營模式。陳良乾表示，橄欖球兼具團隊合作、戰術思維與身心耐力，是推廣運動的重要項目，期待邀請南韓球隊來台進行交流賽，充實教練與選手實力，為台南橄欖球發展描繪新藍圖。

在田徑交流方面，陳良乾拜會南韓田徑協會，雙方針對馬拉松運動互邀組團參賽，並探討建立選手互訓合作平台，藉此提升兩地運動員競技水平與國際觀。

南市府體育局表示，台南長期致力於推廣多元運動，除了舉辦國際棒球、馬拉松等賽事，也積極引入國際資源。此次南韓參訪不僅促進台南與國際體育城市互動，也將持續推動國際體育交流計畫，建立跨國合作平台，透過經驗分享與學習，厚植台南體育軟實力，打造健康、活力兼具的運動城市。

