MLB

MLB》開賽15分鐘前才知要先發！ 道奇三捕坦言：真的很慌張...

2025/09/11 14:32

羅特維特。（路透）羅特維特。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在對洛磯賽前，臨時將明星鐵捕史密斯（Will Smith）從先發名單中移出，改由羅特維特（Ben Rortvedt）擔綱先發捕手，賽後羅特維特坦言，自己在比賽前15分鐘才知道要先發。

史密斯因為在9月4日對戰海盜時遭擦棒球擊中右手導致挫傷，今天賽前臨時因為手部痠痛退出先發，本場也沒有出賽，另一為捕手拉辛（Dalton Rushing）近期也因自打球受傷，羅特維特因此得代替史密斯先發打第9棒。羅特維特本場雙安進帳，還完美搭配先發投手史奈爾（Blake Snell），讓他6局飆出11K無失分，投出本季最佳一戰。

賽後羅特維特受訪表示，自己大概在晚上6點55分，比賽開始前15分鐘才被通知要先發，自己有先被告知史密斯的狀態不太好，不過是在午睡起來才被通知的。「午覺起來後就去洗個澡，做點伸展，跟等史奈爾練投結束後才在板凳席會合，真的很慌張。比賽前幾乎都沒跟他說到什麼話。」

談到跟史奈爾搭配6局11K僅被打2安無失分，羅特維特謙虛表示，都是史奈爾在引導比賽，自己只是盡力去跟上他。同時他也稱讚史奈爾的投球很有自信，知道自己要做什麼，4種球種全都都很有把握。

羅特維特在季中三方交易從光芒轉戰道奇，他的順序被排在史密斯與拉辛（Dalton Rushing）後，不過近期因為史密斯與拉辛接連受傷，羅特維特得到更多的上場機會。27歲的羅特維特在加入道奇後，共6場出賽，13打數敲出4支安打，打擊率3成08，有1次保送與3次三振。

