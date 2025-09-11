晴時多雲

競技運動

運動部》上任後首次出席行政院會 李洋拋出動滋券擴大放發範圍

2025/09/11 14:31

行政院今（11）日會後記者會，圖為運動部長李洋。（記者叢昌瑾攝）行政院今（11）日會後記者會，圖為運動部長李洋。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕運動部9月9日揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋今在行政院會報告未來施政要點，對於提振運動產業，李洋在院會後記者會表示，將討論動滋券發放對象的年齡擴大，後續將與產業與相關單位開會研商。

運動部今天在行政院會報告「開創台灣運動新時代」，李洋首次出席行政院會及院會後記者會。李洋說，這個星期遇到有很多生平第一次，具有挑戰性，他到現在還一直很亢奮。在院會時，他聽到各部會報告對國家與人民的需求與幫助，學習到很多。

對於體育班的議題，李洋表示，他也曾是體育班一員，對於體育班議題，運動部未來將與教育部共同討論，也會聆聽基層教練和教師聲音，思考如何實行，會對未來競技運動員和學生運動員，能夠學業和訓練並重。國訓訓中心、競技運動司和特定運動團體未來會形成緊密合作，保護選手權益。

根據運動部報告，運動部組織架構為1部1署3中心，願景為以運動壯大台灣，新設全民運動署及國家運動產業發展中心，推動全民運動及發展運動產業，與國家運動訓練中心及國家運動科學中心攜手合作強化競技運動。

運動部政策6大方向包含落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育。

