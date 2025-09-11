晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》雷瓦斯13局再見轟 水手5連勝、與國西龍頭太空人僅1場勝差

2025/09/11 15:22

水手雷瓦斯敲再見全壘打。（法新社）水手雷瓦斯敲再見全壘打。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在主場與紅雀鏖戰至延長賽13局，靠雷瓦斯（Leo Rivas）再見兩分砲，幫助水手以4比2贏球。水手隊在這次的3連戰橫掃紅雀，目前與美聯西區龍頭太空人只有1場勝差。

前9局打完雙方以1比1進入延長賽，11局上紅雀打者薩吉斯（Thomas Saggese）敲關鍵安攻下超前1分，但水手球星波蘭柯（Jorge Polanco）在11局下擊出帶有1分打點的追平二壘安打，雙方二度戰平。雷瓦斯在第11局下代跑波蘭柯，這位27歲好手在第13局下轟出右外野再見兩分砲，這是本季第2轟，幫水手收下5連勝。

水手先發吉爾伯特（Logan Gilbert）主投4.2局失1分、賞8次三振。漢考克（Emerson Hancock）後援2局無失分摘本季第4勝；紅雀右投費南德茲（Ryan Fernandez）後援1局失2分1分自責，吞本季第3敗。

水手隊目前以78勝68敗排美西第二，與太空人只有1場勝差。水手隊也暫居美聯外卡最後一張門票位置，領先遊騎兵有1.5場。水手隊接下來將在主場與天使隊展開4連戰。

