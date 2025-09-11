MLB》0好3壞敲滿貫砲！ 道奇貝茲大復活寫史上最狂紀錄（影音）

貝茲生涯第2度在0好3壞敲出滿貫砲，史上第一人。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP貝茲（Mookie Betts）在今天面對洛磯延續火燙手感，單場4安5分打點，敲出一發滿貫砲，寫下史上最狂紀錄。

貝茲本季可說是流年不利，在東京交流賽染上怪病，一度瘦了快10公斤，開季表現也不盡理想，7月甚至只有單月2成05打擊率，整季打擊率也一度掉到不滿2成50。

近期貝茲手感加溫，表現燙得驚人，加上今天4安表現，最近30場出賽他打擊率高達3成42，敲出7轟、26分打點，選到11次四壞保送只吞下8K，攻擊指數高達0.957，整季攻擊指數從0.657一口氣升到0.737。

貝茲今天在0好3壞的情況下敲出滿貫砲，是自1988年包含季後賽以來的第22發0好3壞滿貫砲，上一支要發生在2023年的7月8日，而貝茲更是自逐球統計以來，史上第一位生涯2度在0好3壞敲出滿貫砲的選手。

最近5場比賽，貝茲都能打進至少2分打點以上，道奇隊史自1920年打點被列入正式紀錄以來，史上最長連續場次2分打點紀錄是1953年Roy Campanella的6場，貝茲目前與眾多好手並列第2名，上次能連續5場有2分打點以上的道奇球員，已經要追溯到2010年的坎普（Matt Kemp）。

Mookie Betts crushes a grand slam pic.twitter.com/zao3W9fQbE — MLB （@MLB） September 11, 2025

