MLB》先發輪值近5場表現神勇 宇宙道奇創現代棒球首見神壯舉

2025/09/11 16:13

史奈爾。（法新社）史奈爾。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場以9：0大勝洛磯，兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）展現王牌身手，6局狂飆本季新高11K無失分，道奇先發輪值也寫下一項現代棒球史上首見壯舉。

根據《Opta Stats》指出，包括山本由伸日前投出8.2局無安打，狂飆10K失1分，克蕭（Clayton Kershaw）5.2局8K失2分，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）前7局無安打，投出11次三振失1分，斯漢（Emmet Sheehan）繳出7局9K失1分好投，再加上今天的史奈爾，道奇先發輪值近5場合計送出49次三振，防禦率僅0.91，創下現代棒球史上首次出現「單一球隊先發投手在5場比賽內三振數累積超過45次，且防禦率低於1.00」的紀錄。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）點出道奇先發輪值近6場表現優異，包含大谷翔平3.2局5K無失分，近6場先發投手防禦率只有1.18，K/9值（三振率）為12.8。

對於先發輪值近日的好表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪表示：「這帶來了巨大改變，現在每一場比賽都能感受到贏球的希望，剩下的就看打線能否發揮，我們能天天派出能壓制失分的投手先發，這很重要，過去幾週陷入低潮的打者們也逐漸回穩，打線開始發揮效果，能夠持續給對方投手施壓。」

