澳門冠軍賽》張本智和直落三不敵中國薛飛 日本四大高手全都慘遭一輪遊

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第3的日本一哥張本智和今天在2025年WTT澳門冠軍賽男單首輪，以0:3不敵中國直拍橫打好手薛飛，苦吞對戰2連敗，隨著張本的出局，日本四大高手這一站都慘遭一輪遊，寫下最慘紀錄。

上個月剛在主場贏得WTT橫濱冠軍賽冠軍的張本智和，今年新加坡大滿貫賽就是在32強以1:3栽在世界排名45的薛飛手上，這一站原本未獲參賽資格的薛飛因德國名將奧恰洛夫在抽籤後才退賽，臨時獲得遞補，也代替奧恰洛夫迎戰張本智和。

張本智和首局在開局5:2領先下，被薛飛打出一波9:3的反擊，8:11讓出，次局又是在7:6領先時連丟3分，8:11再丟1局。背水一戰的張本，第3局展開反撲，一度克服開局1:4落後以9:8反超，但決勝時刻又連失3分，9:11落敗。

對於能以直落三擊敗張本智和，薛飛表示，有點出乎自己的意料，他臨時接獲遞補通知，這兩天也積極調整身體狀態，他認為第一局是關鍵，贏下來之後也積累了一些信心。

上週剛獲得阿拉木圖挑戰賽男單冠軍的戶上隼輔，首輪激戰5局後也以2:3敗給世界排名20的南韓新星吳晙誠；世界排名23的松島輝空則以1:3敗給第2種子王楚欽，吞下對戰4連敗；世界排名27的篠塚大登也以1:3遭丹麥好手葛洛斯逆轉。

