射箭世錦賽》湯智鈞平均9.33分還是難敵南韓名將 止步8強

湯智鈞世界射箭錦標賽晉級男子反曲弓個人賽8強平生涯最佳，可惜這次未能更上層樓。（射箭協會提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「湯包」湯智鈞今天在2025年世界射箭錦標賽男子反曲弓8強戰，即使整場平均拿到9.33分還是不夠，最終以1：7不敵南韓名將金濟德，無緣為台灣隊再添獎牌。

7月德國萊茵魯爾世大運摘個人金牌的湯智鈞，這次世錦賽狀態不俗，排名賽拿下第3種子，接著淘汰賽也安抵16強。他今早以7：3打敗喬治亞選手馬查瓦瑞尼（Aleksandre Machavariani），繼2019年再度挺進8強。

金濟德在2021年東京奧運闖出名堂，該年拿男團、混雙雙金，他去年也幫助南韓再奪巴黎奧運團體金牌，實力本就相當出色。湯智鈞在8強第1箭就射出8分，不過他後來補上9分、10分，仍以27：29讓金濟德先下一城。

湯智鈞在第2局也是神勇連3支10分箭，但金濟德不遑多讓也是拿下30分，而湯智鈞在3、4局雖然也有28、27分，無奈金濟德幾乎沒有太多失誤，也就帶走勝利。

湯智鈞此仗平均拿到9.33分，只是金濟德更是高達9.75分。教練劉展明則表示，原本設定晉級個人8強為基本盤，畢竟8強鐵定是好手如雲，比賽沒有太多失誤本錢，「湯包狀況真的不錯，可惜就是自己的失誤，且對手表現真的很穩定，輸了就沒話講，回去繼續增強穩定性，下次再來挑戰。」

女子反曲弓個人賽方面，剛奪女團金牌的許芯慈、李采璇晉級16強，明天尋求更上層樓，許芯慈將出戰中國選手李佳蔓，李采璇則遭遇中國的朱静怡。

