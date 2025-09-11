晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

射箭世錦賽》湯智鈞平均9.33分還是難敵南韓名將 止步8強

2025/09/11 15:57

湯智鈞世界射箭錦標賽晉級男子反曲弓個人賽8強平生涯最佳，可惜這次未能更上層樓。（射箭協會提供）湯智鈞世界射箭錦標賽晉級男子反曲弓個人賽8強平生涯最佳，可惜這次未能更上層樓。（射箭協會提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「湯包」湯智鈞今天在2025年世界射箭錦標賽男子反曲弓8強戰，即使整場平均拿到9.33分還是不夠，最終以1：7不敵南韓名將金濟德，無緣為台灣隊再添獎牌。

7月德國萊茵魯爾世大運摘個人金牌的湯智鈞，這次世錦賽狀態不俗，排名賽拿下第3種子，接著淘汰賽也安抵16強。他今早以7：3打敗喬治亞選手馬查瓦瑞尼（Aleksandre Machavariani），繼2019年再度挺進8強。

金濟德在2021年東京奧運闖出名堂，該年拿男團、混雙雙金，他去年也幫助南韓再奪巴黎奧運團體金牌，實力本就相當出色。湯智鈞在8強第1箭就射出8分，不過他後來補上9分、10分，仍以27：29讓金濟德先下一城。

湯智鈞在第2局也是神勇連3支10分箭，但金濟德不遑多讓也是拿下30分，而湯智鈞在3、4局雖然也有28、27分，無奈金濟德幾乎沒有太多失誤，也就帶走勝利。

湯智鈞此仗平均拿到9.33分，只是金濟德更是高達9.75分。教練劉展明則表示，原本設定晉級個人8強為基本盤，畢竟8強鐵定是好手如雲，比賽沒有太多失誤本錢，「湯包狀況真的不錯，可惜就是自己的失誤，且對手表現真的很穩定，輸了就沒話講，回去繼續增強穩定性，下次再來挑戰。」

女子反曲弓個人賽方面，剛奪女團金牌的許芯慈、李采璇晉級16強，明天尋求更上層樓，許芯慈將出戰中國選手李佳蔓，李采璇則遭遇中國的朱静怡。

湯智鈞世界射箭錦標賽晉級男子反曲弓個人賽8強平生涯最佳，可惜這次未能更上層樓。（射箭協會提供）湯智鈞世界射箭錦標賽晉級男子反曲弓個人賽8強平生涯最佳，可惜這次未能更上層樓。（射箭協會提供）

湯智鈞世界射箭錦標賽晉級男子反曲弓個人賽8強平生涯最佳，可惜這次未能更上層樓。（射箭協會提供）湯智鈞世界射箭錦標賽晉級男子反曲弓個人賽8強平生涯最佳，可惜這次未能更上層樓。（射箭協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中