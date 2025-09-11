晴時多雲

體育 網球

台維斯盃》拿下美網冠軍後退賽 艾卡拉茲：我怕我太過自私

2025/09/11 16:04

艾卡拉茲。（資料照，法新社）艾卡拉茲。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台維斯盃本週陸續登場，但甫在美國網球公開賽奪冠的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）確定不會參賽，因為賽程實在太密集，讓他無法以最好狀態迎戰，若是還出賽就顯得自己太過自私。

西班牙將在台維斯盃出戰丹麥，賽前卻傳出利空消息，艾卡拉茲選擇退賽，他說：「這對我來說很艱難，但我真的很抱歉，ATP巡迴賽不允許我們有絲毫喘息機會，賽事非常密集，過去幾週無論心理或生理都來到極度高壓的情況，我沒有時間以最佳方式備戰，也無法以最好狀態迎戰，其他選手比我更具備參賽資格。」

艾卡拉茲表示，他需要一段時間喘息以備戰剩餘賽事，「更重要是讓心理獲得平靜，消化這次在美國比賽所發生的一切。」

對於艾卡拉茲缺陣，佛基納（Alejandro Davidovich Fokina）也不會參戰，讓西班牙戰力下修，但隊長費雷爾（David Ferrer）表示，「我們接受這點，這都可能是發生的事，而我也不想浪費時間為本該在場卻缺席的人感到哀怨，我對我的團隊充滿信心。」

西班牙陣容有穆納（Jaume Munar,）、貝納（Roberto Carballes Baena） 、布斯塔（Pablo Carreno Busta）和馬汀尼茲（Pedro Martínez），他們將與丹麥爭奪決賽8強資格。

