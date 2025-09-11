晴時多雲

總統盃帆船錦標賽 澎湖展開連4日競技

2025/09/11 16:29

總統盃帆船賽，即日起一連四天在澎湖舉行。（澎湖帆船協會提供）總統盃帆船賽，即日起一連四天在澎湖舉行。（澎湖帆船協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年總統盃帆船錦標賽於澎湖盛大舉辦，總計25個單位、189名選手參與齊聚一堂，是年度最具規模的全國性帆船賽事之一，即日起至14日展開連續4天的賽程，爭取最高榮譽。

澎湖縣政府指出，澎湖擁有得天獨厚的風場與海域環境，是國內舉辦帆船比賽的最佳場地。透過此次賽事，不僅展現了選手們的運動精神與技術交流，更再次彰顯澎湖「海洋首都」的品牌價值。

澎湖縣帆船協會理事長陳毓仁表示，隨著選手、教練與家屬齊聚澎湖，帶動觀光旅宿與餐飲產業，有效促進地方經濟。未來澎湖縣政府將持續結合體育與觀光，推動澎湖成為台灣乃至亞洲的重要海洋運動據點。

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，此次賽事不僅是體育盛會，更帶動觀光與地方產業。9月21日至26日雲林全國運動會帆船項目也在澎湖舉辦，將持續透過運動賽事推廣，讓澎湖不只是帆船的天堂，更是台灣最具魅力的運動觀光島嶼。

2024年11月9日於亞洲帆船總會會員大會上，由國際帆船總會主席李全海頒授證書，由國際裁判長郭廷祥代表，澎湖觀音亭帆船訓練基地，正式成為繼阿拉伯聯合大公國阿曼帆船學校、中國杭州海洋運動中心之後，第3個亞洲高階帆船培訓中心，因此舉辦帆船比賽及訓練雙管齊下，為澎湖帶來觀光效應及運動成果。

澎湖海域適合發展帆船運動，成為亞洲第三個高階帆船訓練中心。（澎湖帆船協會提供）澎湖海域適合發展帆船運動，成為亞洲第三個高階帆船訓練中心。（澎湖帆船協會提供）

