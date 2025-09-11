晴時多雲

體育 籃球 TPBL

TPBL》攻城獅讓KBL球隊印象深刻 張樹人：上季墊底所以練得比別人早

2025/09/11 16:33

攻城獅今啟程至北海道。（攻城獅提供）攻城獅今啟程至北海道。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新竹攻城獅上季在TPBL敬陪末座，本季力求逆流而上，日前跟南韓隊伍進行交流賽更拿下大勝，讓對手都力讚不已，今天全隊也啟程至北海道備戰週末的比賽，希望藉由比賽驗收今夏訓練成果。

攻城獅上季戰績不佳，本土一哥高國豪表現起伏，找不到適合的洋將，且賽季中間還經歷換帥，但今夏用狀元籤補進UBA得分王劉丞勳，4位洋將也提前找齊，有德魯、提傑、力獅、帕塞獅，就是希望能在季前提前磨合到位，以最佳狀態銜接新賽季。

攻城獅日前與來台移地訓練的KBL高陽索諾天空槍手，最終以80：62勝出，這一勝也讓對手留下深刻印象，球隊總管力讚攻城獅是強悍的隊伍，洋將也找得很好，很希望能有再多交手的機會。

對於高陽隊的高度評價，攻城獅總經理張樹人表示，「因為去年最後一名，因此6月中就開始練，練得比別人早，所以狀態還不錯，但也可能高陽那天剛好沒那麼好而已。」

上季找不到適合的洋將，但攻城獅本季提前作業，張樹人說：「在球季正式結束就開始找，也在夏季聯賽看了蠻多，主要是找團隊型洋將，現在球風也正朝著希望的團隊目標邁進，氣氛都很好，還會主動去問本土該做什麼，算是磨合得很好。」

攻城獅今啟程至北海道。（攻城獅提供）攻城獅今啟程至北海道。（攻城獅提供）

攻城獅與B1聯盟北海道Levanga為姐妹隊，今年也獲邀赴日參加交流賽，張樹人感謝Levanga的邀請，讓他們有機會與Levanga、千葉噴射機和KBL原州DB隊等球隊交手，也很期待驗收今年夏天的訓練成果。

