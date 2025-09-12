U18世界盃超級循環賽 台灣大戰波多黎各 今日賽事預告與轉播

台灣隊。（資料照，棒協提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年U18世界盃棒球錦標賽，複賽首戰不敵南韓的台灣隊，今天在超級循環賽第2戰對上波多黎各，將推出「綠島潛水艇」陳世展先發，力拚複賽首勝，歡迎各位一起在電視機前面集氣，為台灣小將加油！

大聯盟今日有2場轉播賽事，分別是大都會對戰費城人，以及老虎對決洋基，喜愛大聯盟的球迷朋友不要錯過！

中華職棒在3地開打，富邦悍將作客澄清湖挑戰台鋼雄鷹，由陳仕朋大戰艾速特，統一獅在新莊迎戰味全龍，飛力獅對決鋼龍，樂天桃猿在台北大巨蛋對戰中信兄弟，將開箱新洋投凱樂，兄弟將派出強投羅戈應戰，中職球迷朋友務必鎖定轉播！

U18世界盃棒球錦標賽

09:20 排名賽 德國@古巴 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片

13:20 超級循環賽 波多黎各@台灣 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

17:20 超級循環賽 巴拿馬@南韓 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片

MLB

07:10 大都會@費城人 愛爾達體育1台

10:00 老虎@洋基 愛爾達體育1台

中華職棒

18:30 富邦@台鋼 MOMOTV、愛爾達體育1台

18:30 味全@統一 DAZN1、愛爾達體育2台

18:30 兄弟@樂天 DAZN2

BWF 香港公開賽

11:00 8強（上） 愛爾達體育3台

18:30 8強（下） 愛爾達體育3台

WTT冠軍賽 澳門站

12:00 16強（上） 愛爾達體育2台

18:30 16強（下） 愛爾達體育MAX3

