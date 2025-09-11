U18世界盃》中國棒球發展陷入極大困境 旅美高中球員老實說

U18中國隊。（取自WBSC）

張浩群／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天進行7到12名的排名賽，中國以11：3擊敗南非，這屆賽事打到第6場比賽終於拿下首勝，大會官方媒體特別採訪中國總教練賴國俊和旅美球員歐翰宸，請兩人談談中國棒球發展困境。

51歲的賴國俊為右投手，選手時期最快球速145公里，代表中國征戰國際賽經驗相當豐富，曾打過1998年曼谷亞運、世界盃，2002年釜山亞運，2005年亞洲職棒大賽，2006年亞洲職棒大賽、杜哈亞運和經典賽。

請繼續往下閱讀...

這屆U18世界盃中國團隊防禦率高達9.00，在12支參賽球隊當中敬陪末座，賴國俊表示，和他選手時期相較，現在各國投手球速更快，國際棒球水準提升很多，這屆賽事中國投手群投得非常掙扎，兩年後U18世界盃在中國福建舉行，這次比賽結束後必須強化戰力，打造更好的陣容，特別是加強投手群的實力。

歐翰宸在中國鎮中擔任一壘手，現於美國維吉尼亞州就讀高中打球，此行不但在場上奮戰，同時也擔任賴國俊的翻譯，他指出，中國棒球發展最大問題在於，小學有很多小朋友打棒球，他們非常熱愛棒球，但上了中學多數人重視課業放棄打球，因此失去許多具潛力的球員，如果中國棒球想要向上提升，必須填補這一段空窗期，提供一群熱愛棒球的小朋友一個良好的環境，讓他們能從小打到大，這樣才不會中斷造成人才流失。

歐翰宸透露，6歲開始喜歡棒球，小學遇到一位棒球教練讓他愛上這項運動，教練建議他到美國打球，因此中學他就赴美讀書延續棒球生涯，未來的目標是進入美國大學棒球隊打球。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法