香港賽》陳政寬／林秉緯決勝局30：29 扳倒英格蘭強敵闖男雙8強

2025/09/11 17:06

陳政寬／林秉緯。（資料照，取自土銀羽球粉絲團）陳政寬／林秉緯。（資料照，取自土銀羽球粉絲團）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕土銀男雙陳政寬／林秉緯今天在超級500系列香港羽球公開賽，在決勝局跟對手激戰到最後一刻，最終以21：18、20：22、30：29打敗世界排名15的英格蘭組合萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），挺進8強，明天將跟李哲輝／楊博軒上演台灣內戰。

世界排名99的陳政寬／林秉緯今年才開始合作，在6月美國公開賽打進4強，如今在香港賽挺進8強，也寫下兩人在500等級的最佳成績。

陳政寬／林秉緯今年3月德國公開賽首次遭遇萊恩／范迪，僅打33分鐘就吞下敗仗，如今兩人在香港賽捲土重來挑戰強敵。陳政寬／林秉緯在首局一路領先漂亮先下一城，進入第2局也一度以18：13領先，但英格蘭組合連得5分扳平，還率先拿到局點機會，也將戰局扳平。

進入決勝局，陳政寬／林秉緯、萊恩／范迪一路激戰，尤其從17：17開始就你1分我1分，雙方都錯過多個賽末點，陳政寬／林秉緯從28：29追平來到29：29，按照規定誰拿到30分就獲勝，台灣組合最後靠著英格蘭對手回球底線出界，驚險贏下這場勝利，陳政寬／林秉緯也直接丟拍慶祝。

至於李哲輝／楊博軒以21：17、11：21、21：15扳倒世界排名第6的馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文。

