棒球

棒球》辜仲諒心急如焚 角逐世界棒壘球總會執行副會長有變數

2025/09/11 17:14

棒協理事長辜仲諒。（資料照，記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒。（資料照，記者李惠洲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕辜仲諒本次台灣高等法院聲請於9月13日至17日前往沖繩參加U18世界杯棒球賽，及轉赴東京布局參選世界棒壘球總會執行副會長事宜，台灣高等法院只准許辜仲諒赴沖繩參加U18世界杯棒球賽，至於對世界棒壘球總會10月即將在泰國進行選舉極為關鍵之日本拜票布局行程則遭到法院駁回，對於即將舉行之選舉造成相對不利局面。據我國棒壇與辜仲諒親近人士透露，法院這個裁定已經讓辜仲諒對於參選世界棒壘球總會執行副會長感到心灰意冷，倘若進而退出這場選舉，對我國未來棒運發展絕對是負面影響，該友人更擔心是否會因此影響辜仲諒持續推動台灣棒球邁向世界舞臺之決心。

辜仲諒先後經過日方二次邀約無法赴日成行，這對重然諾的社交禮儀來說是一種失信的表現，除此之外，在已經願意讓法官提高保證金確保無逃亡可能，且同時有外交部長、運動部次長出面確認前往東京布局參事宜之公益性與必要性情況下，法官仍駁回聲請，值此台灣代表在世界棒壇爭取重要職位的關鍵時刻，實非國人所樂見之結果。不論是在台灣或全球國際社會，任何選舉之舉辦，包括公職人員或民間組織之選舉，如果不能放低身段主動前往拜會，透過面對面的互動、餐敘交流，分享共同興趣、嗜好等話題，建立起深厚的情感維繫，自難獲取勝選所需要的投票支持，法官於二次駁回之裁定中，均無視此一選舉必須主動拜會、拉票以展現誠意與決心之基本實務操作需求，對於台灣棒壇恐怕會有深遠的不利影響。

該與辜仲諒親近人士更進一步說明，辜仲諒對於一審因為推廣棒運聲請出境獲准，但到二審因樣理由聲請出境卻遭二度駁回感到無法理解，未來若如願當選世界棒壘球總會執行副會長，勢必有各項賽事與拜會交流行程必須進行，屆時法院若皆以此次駁回之標準來要求而駁回聲請，勢必造成世界棒壘球總會會務推展困難，甚至因而失去當選世界棒壘球總會執行副會長以協助臺灣佔據重要世界棒壇地位之設定目標，基於我國未來棒球運動之推動與維持我國在國際棒壇之地位，在提高保證金確保無逃亡可能，且同時有外交部長、運動部次長出面確認公益性與必要性情況下，似乎應該以整體國家社會之角度來做出對公益有利之決定，而非單以防逃之角度過度限縮出境聲請之必要性。

