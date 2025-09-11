U18世界盃》游擊手許書誠守備狀況百出提前退場 台灣陷入苦戰！

許書誠。（資料照，棒協提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天展開超級循環賽，下午5點半由台灣隊迎戰南韓，台灣隊先發游擊手許書誠守備出現2次失誤和1次瑕疵，也讓團隊陷入苦戰，首局結束台灣隊以0：4落後。

此役1局上台灣隊攻擊無功而返，下個半局南韓發動攻勢，面對台灣隊先發左投劉任右，南韓開路先鋒吳宰源擊出內野滾地球，游擊手許書誠沒能確實接球，穿越防線形成一壘安打，安智源短打護送跑者進佔二壘，朴翰潔擊出游擊滾地球，許書誠接球後暴傳一壘，吳宰源跑回第1分，朴翰潔上到二壘，紀錄上為安打加上許書誠傳球失誤，此時申宰寅推向右半邊形成二壘安打帶有1分打點，下一棒金智碩敲安形成一出局一、三壘有人。

請繼續往下閱讀...

接著，金建輝擊出游擊滾地球，許書誠第一時間沒接到球，等到撿起球再踩二壘已來不及，再傳一壘也無法抓到打者形成ALL SAFE，南韓再添1分，紀錄上為野手選擇和許書誠接球失誤，劉任右再對下一棒嚴俊相投出保送擠成滿壘，台灣隊教練團決定換下許書誠，由先發右外野手李楷棋接替鎮守游擊大關，游能茗替補守右外野。

此時劉任右對李徽成投出保送，南韓兵不血刃再下一城，首局打完南韓取得4：0領先。

