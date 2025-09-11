U18世界盃》岡部飛雄馬延長賽關鍵清壘長打 日本擊敗美國贏下「冠軍前哨戰」

日本隊在超級循環賽首戰擊敗強敵美國。（取自WBSC）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天迎來超級循環賽，兩支分組龍頭正面對決，日本在延長賽第8局灌進5分，包括岡部飛雄馬的致勝清壘長打，終場以6：2擊敗美國，複賽首戰開紅盤，也成為本屆唯一的不敗之師。

日本和美國分別在A、B兩組取得5連勝，以分組第一晉級，都帶著2勝0敗進入超級循環賽，首戰就正面對決，被視為冠軍前哨戰，美國隊推出火球左投波雷蒙（Carson Bolemon），日本則是派出左投末吉良丞應戰。

末吉良丞首局控球不穩，一開始就投出四壞球保送，開路先鋒Grady Emerson靠著隊友的犧牲觸擊推進至二壘，末吉之後又投出保送，形成一二壘有人，所幸他及時回穩，連抓兩個出局數，化解失分危機。日本隊也在4局下突破波雷蒙的封鎖，高畑知季和阿部葉太連續敲出安打，但下一棒奥村凌大未能建功，讓波雷蒙安全下莊。

末吉良丞度過首局亂流後，前面4局投出無安打的好表現，連續解決12名打者，在第5局解決Will Brick之後退場，今天主投4.1局無失分，無安打無失分，投出5次三振和2次保送，最快球速達146公里。

但接替投球的早瀬朔未能守成，先是被Jaden Jackson敲出左外野安打，美國隊此役首安出爐，之後靠著捕逸上到二壘，Jacob Lombard擊出游擊滾地球，岡部飛雄馬出現大暴傳，這個失誤也讓美國隊先馳得點，率先打破僵局。

波雷蒙先發6局無失分，只被敲出2支安打，另外飆出6次三振，最快球速達153公里。日本在7局上半展開反攻，阿部葉太敲出單場第2安，之後美國隊內野守備出現2次失誤，讓日本隊攻佔二三壘，横山悠擊出適時安打，助隊以1：1扳平戰局。

兩隊進入第8局突破僵局制，岡部飛雄馬在滿壘敲出中外野二壘安打，一舉清壘攻下3分，日本隊該局灌進5分，取得6：1領先，美國在最後半局只追回1分，日本隊終場以6：2贏球，賞給美國隊本屆首敗。

