體育 競技運動 桌球

澳門冠軍賽》4局逆轉法國名將高齊 全村希望林昀儒連2年闖進8強

2025/09/11 19:35

林昀儒逆轉擊敗法國名將高齊，闖進男單8強。（取自WTT官網）林昀儒逆轉擊敗法國名將高齊，闖進男單8強。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT澳門冠軍賽男單16強賽，以3:1逆轉打法華麗的法國名將高齊，連續兩年挺進8強，下一輪將對上第2種子王楚欽和丹麥好手葛洛斯的勝方。

30歲的高齊8月底在瑞典舉行的歐洲大滿貫賽連續擊退中國名將林高遠、美國一哥卡納克和世界排名第10的約基奇，直到4強賽才以3:4遭世界球王林詩棟逆轉，近況頗佳。世界排名11的林昀儒過去和世界排名16的高齊交手3次還沒輸過，不過，上一次過招已經是2021年杜哈挑戰賽，小林以4:1獲勝。

睽違4年再度對戰，林昀儒首局在7:6領先時接發球失誤，被高齊打出一波5:0攻勢，7:11讓出。第2局，林昀儒在8:5領先時連丟2分，果決地叫出暫停，重回比賽後靠著接發球反手擰、正手殺球連拿2分，10:7率先聽牌，高齊雖化解2個局點，但關鍵時刻，小林正手搶攻得手，11:9扳回一城。

第3局是全場重要分水嶺，林昀儒在9:6領先下被追到9平，決勝時刻，林昀儒連續兩次發球搶攻都得手，11:9再下一城，也重創對手士氣。第4局，林昀儒開局取得6:3領先，迫使對手喊暫停，恢復比賽後，小林連續搶攻得分，9:3拉開比數，最終以11:6取得對戰4連勝。

