體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》台灣1：8遭南韓慘電 爭奪冠軍戰門票陷入絕境

2025/09/11 20:13

台灣隊先發左投劉任右。（棒協提供）台灣隊先發左投劉任右。（棒協提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天南韓以8：1擊敗台灣隊，超級循環賽南韓戰績2勝1敗，台灣隊1勝2敗，由於台灣隊預賽遭美國完封，今天又不敵南韓，雖然爭奪冠軍戰門票仍有一線生機，只是機會變得十分渺茫，明天下午1點半台灣隊將迎戰波多黎各。

此役1局下南韓發動猛烈攻勢，靠4支安打和2次保送，加上台灣隊先發游擊手許書誠出現2次失誤和1次守備瑕疵，單局灌進4分取得先機，許書誠也提前被換下場，由先發右外野手李楷棋接替鎮守游擊大關，游能茗替補守右外野。

台灣隊先發左投劉任右用54球投2局退場，其中27顆好球，好球率僅5成，被敲出4安另有3K和4次四死球，失4分其中3分責失苦吞敗投，累計防禦率7.00，最快球速149公里。

台灣隊先發左投劉任右。（棒協提供）台灣隊先發左投劉任右。（棒協提供）

4局下南韓靠2安和短打再添1分，5局上台灣隊反攻，曾聖恩率先敲出二壘安打，再靠暴投進佔三壘，李楷棋擊出內野滾地球賺進1分打點，台灣隊得分終於開張，接著靠2次四壞保送和1次觸身球形成兩出局滿壘，無奈第4棒吳承皓擊出內野滾地球出局，攻勢瞬間瓦解。

6局下一出局一、二壘有人，安智源擊出2分打點二壘安打拉開比分，後續又靠二壘手吳承皓傳球失誤添得分數，南韓開局一路領先到終場取勝。

劉任右退場後，台灣隊啟用投手車輪戰，何樺中繼2局失1分為責失，鍾亦恩中繼1.2局失3分其中2分責失，王奕翔後援0.1局無失分。

台灣隊開路先鋒帕蘇拉.塔基斯利尼安3局上敲出團隊首支安打。（棒協提供）台灣隊開路先鋒帕蘇拉.塔基斯利尼安3局上敲出團隊首支安打。（棒協提供）

張育豪。（棒協提供）張育豪。（棒協提供）

何樺。（棒協提供）何樺。（棒協提供）

