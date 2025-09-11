澳門冠軍賽》林昀儒讓1追3逆轉法國名將進8強 教練王翊澤道出翻盤關鍵

林昀儒逆轉擊敗法國名將高齊，搶下8強門票。（取自WTT微博）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒今晚在WTT澳門冠軍賽男單16強賽以3:1逆轉世界排名16的法國好手高齊，8強將對決世界排名第2的中國名將王楚欽。

世界排名11的林昀儒對決近況絕佳的高齊，首局以7:11讓出，但隨後兩局都以11:9驚險拿下，也打出氣勢，最終以11:6寫下對戰4連勝。

賽後教練王翊澤也說出逆轉關鍵，他表示，「高齊最近的狀態很好，尤其中後檯能力很強，又很能放高球，所以我們賽前都做了要能連續多板來回的準備，第2局開始發球就改變了旋轉和方式，把球路設定的比較精準。」包括首輪以直落三擊敗法國「眼鏡哥」A.勒布朗，王翊澤認為，「昀儒這兩場都是關鍵分有把握住，這非常重要。」

林昀儒也表示，這場比賽來回球很多，後面3局他在發球和節奏都做出變化，才能扭轉局勢。

王楚欽今天在16強迎戰丹麥好手葛洛斯，在7:11失掉首局，次局1:6落後下展開大逆襲，最終以11:7、11:6、11:2連下3局，有驚無險拿到8強門票。

林昀儒生涯和王楚欽交手以3勝9負居下風，包括今年亞洲盃、杜哈世錦賽都吞下敗仗，上一次擊敗王楚欽已是2023年法蘭克福冠軍賽4強戰以4:2逆轉，這次將力求逆風翻盤。

