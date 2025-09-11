晴時多雲

體育 即時新聞

中職》2度滿壘敲三壘安寫34年紀錄 富邦2連勝味全！

2025/09/11 22:15

富邦悍將奪下2連勝。（記者陳志曲攝）富邦悍將奪下2連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將9月的改變從低迷的滿壘做起，周佳樂和林澤彬今雙雙擊出2支3分打點的三壘安打，而先發投手力亞士遇上被龍隊抗議釘鞋的插曲，最終仍繳出6局掉1分好投，終場以9：5擊敗味全龍，奪下2連勝。

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳志曲攝）

富邦今賽前在滿壘的打擊率慘不忍睹，61打數僅敲9支安打，打擊率1成48，但今天卻克服「滿壘軟手邦」的臭名，富邦在5、7局攻佔滿壘之際，周佳樂和林澤彬雙雙在1出局擊出清壘的三壘安打，兩人跟開轟的四番范國宸都單場進帳3分打點。

前一支單場打出2支3分打點三壘安打是1991年10月5日的統一獅，當時呂文生、羅敏卿對三商雙雙敲出3分打點的三壘安打，對滿壘相當苦手的富邦，卻能神奇追平高懸34年的不思議紀錄，宣示「9月瘋邦」的到來。

富邦先發力亞士前2局無失分壓制味全，3局上丘前遇上「釘鞋插曲」，突然被龍隊抗議釘鞋會反光，回更衣室換鞋前，他向味全龍休息室比手勢「致意」。回到場上後，力亞士在3至5局猛飆9上9下，6局下才被李凱威敲適時安打，失掉唯一分數，以6局掉1分的好投奪下本季第7勝。

龍隊吉力吉撈・鞏冠在8局下夯出本季第17轟，帶動4分大局，但最終仍無緣逆轉。富邦在天母2連戰系列賽雙雙擊敗龍隊，奪下2連勝，本季全年對戰龍隊10勝10敗，味全成為今年富邦唯一對戰勝率有5成的隊伍。

味全龍先發投手龍聖。（記者陳志曲攝）味全龍先發投手龍聖。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸連續兩天開轟。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸連續兩天開轟。（記者陳志曲攝）

富邦悍將周佳樂。（記者陳志曲攝）富邦悍將周佳樂。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林澤彬。（記者陳志曲攝）富邦悍將林澤彬。（記者陳志曲攝）

味全龍吉力吉撈・鞏冠。（記者陳志曲攝）味全龍吉力吉撈・鞏冠。（記者陳志曲攝）



味全龍苦吞2連敗。（記者陳志曲攝）味全龍苦吞2連敗。（記者陳志曲攝）

