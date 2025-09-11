晴時多雲

體育 競技運動 桌球

曼谷青少年挑戰賽》直落三復仇日本天才小將松島美空 陳祈韻收穫生涯首座U17女單冠軍

2025/09/11 22:58

陳祈韻連闖4關，摘下曼谷青少年挑戰賽U17女單冠軍。（取自WTT官網）陳祈韻連闖4關，摘下曼谷青少年挑戰賽U17女單冠軍。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕巨城乒乓訓練中心15歲小將陳祈韻今天在2025年WTT曼谷青少年挑戰賽第二站，先以直落三擊退12歲日本天才少女松島美空，決賽再以3:2力克泰國好手薇吉特薇里雅谷，拿下生涯首座U17歲組女單冠軍，也是今年第一座國際賽冠軍。

剛升上松山家商的陳祈韻在8月底全國錦標賽扳倒尋求衛冕的合庫好手黃愉偼殺進8強，上週又在總統盃直落三擊敗世界排名69的國泰名將李昱諄，帶著爆棚的信心征戰曼谷。

陳祈韻16強先以3:0收拾泰國選手德魯吉賈倫，8強同樣以直落三橫掃新加坡小將莊紫仙。4強賽對決上個月越級奪下香港青少年挑戰賽U17女單冠軍的松島美空，陳祈韻以11:8、11:6、11:9獲勝，報了去年南韓江陵站U15女單8強賽落敗的一箭之仇。教練林致豪表示，去年陳祈韻對松島還不熟悉，一直被吃發球，但這次做足準備，打法也更強勢，尤其在比賽膠著時，不再只是把球過渡，等待對手失誤，而是主動出擊毫不手軟。

決賽面對泰國第一高手薇吉特薇里雅谷，去年雙方兩度交手各拿1勝，這回同樣打滿5局，陳祈韻以11:8、9:11、11:5、9:11、11:4取得對戰2連勝。

U13女單賽事，削球小將謝知宸連續擊敗鈴木希華、小松佳楠兩名日本好手，繼上個月寮國永珍站之後連續兩站封后。

今年在U13國手選拔賽獲得第二名的小島洵昊則在「台灣內戰」中以3:1逆轉吳沅鍇，奪下U13男單冠軍。

陳祈韻（右）在教練林致豪的臨場指導下，贏得U17女單冠軍。（林致豪教練提供）陳祈韻（右）在教練林致豪的臨場指導下，贏得U17女單冠軍。（林致豪教練提供）

