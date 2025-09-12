晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》巨人媒體曝強碰道奇輪值人選！鄧愷威恐無緣先發對決大谷翔平

2025/09/12 07:14

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇昨剛打完與洛磯的系列戰，今天迎來休兵日，明天將前往舊金山與國西勁敵巨人展開3連戰。先前《ESPN》先發輪值預測，台灣好手鄧愷威有望面對道奇，然而根據巨人媒體的消息，恐怕要讓台灣球迷失望。

鄧愷威上一戰面對紅雀，先發前4局表現精彩，狂飆8次三振、僅被敲2支安打，沒有失分；未料第5局控球大崩盤，連續投出3次四壞保送，接著挨日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）敲安失1分退場，後續投手登板也未能守成，讓鄧愷威再多添3分責失，最終留下4局失4分的成績單。

巨人將在台灣時間9月13日至15日與道奇展開3連戰，先前《ESPN》先發投手預測，鄧愷威下次出賽表定是14日；而道奇該場比賽先發投手最初原是日本強投山本由伸，不過現在則改為3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）。

然而根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）報導，巨人接下來對道奇預計將派出韋蘭德（Justin Verlander）、韋伯（Logan Webb）與雷伊（Robbie Ray）等3位主力先發；而道奇則是山本由伸、克蕭與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

這也意味著鄧愷威可能無緣先發面對道奇大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）等MVP球星，不過仍未排除後援登板的可能性。鄧愷威本季出賽6場有5場先發，22.2局送出28次三振，防禦率7.54，拿下2勝4敗。

