經典賽》台灣警戒！洋基棄將在老虎重生 28歲韓裔外野手願加入南韓

〔體育中心/綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於2026年3月5日至17日火熱開打，與台灣同組的南韓有望再添大聯盟戰力。根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）報導，老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）表態願意加入南韓隊。

現年28歲的瓊斯出生於運動世家，其母親Michele出生於南韓，父親A.瓊斯（Andre Jones）曾是NFL底特律獅子的外接手，他的另外兩個兄弟也都是美式足球外接手，而瓊斯高中時也是棒、足雙棲，直到高三才放棄美足選擇棒球。

瓊斯在2015年選秀會第2輪獲得天使青睞，過去更曾高居大聯盟官網百大，以及天使農場頭號新秀，然而他在2021年被交易至金鶯，接著還待過道奇與釀酒人體系，始終在尋找站穩大聯盟的機會，直到2024年開季前被洋基從讓渡名單中撿走，也成功進入開季名單。

瓊斯去年在大聯盟累積33場出賽，當時創下生涯新高，繳出.238/.304/.381的打擊三圍，也敲出生涯首轟，但仍在7月底遭到指定讓渡（DFA），瓊斯在3A待到球季結束成為自由球員，年底與老虎簽下小聯盟合約。今年瓊斯在老虎3A表現出色，在6月被加進40人名單，本季至今出賽59場再創新高，打擊三圍.278/.366/.556，敲出6轟、18分打點，攻擊指數0.921。

大聯盟資深記者摩洛西報導，瓊斯希望能代表南韓參加世界棒球經典賽，「我越想越發覺，這正是我想做的事情。能代表南韓出賽，將會成為我人生最重要的時刻之一。」

台灣小組賽和日本、澳洲、捷克、南韓同屬C組，而南韓本身已經有不少大聯盟等級戰力，本土包含道奇金慧成與勇士金河成；韓裔球員更有上屆南韓國家隊成員、道奇金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），以及勇士右投丹寧（Dane Dunning）、紅襪外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）與紅雀右投歐布萊恩（Riley O'Brien）等人。

