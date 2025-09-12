晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》台灣警戒！洋基棄將在老虎重生 28歲韓裔外野手願加入南韓

2025/09/12 07:43

瓊斯。（資料照）瓊斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於2026年3月5日至17日火熱開打，與台灣同組的南韓有望再添大聯盟戰力。根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）報導，老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）表態願意加入南韓隊。

現年28歲的瓊斯出生於運動世家，其母親Michele出生於南韓，父親A.瓊斯（Andre Jones）曾是NFL底特律獅子的外接手，他的另外兩個兄弟也都是美式足球外接手，而瓊斯高中時也是棒、足雙棲，直到高三才放棄美足選擇棒球。

瓊斯在2015年選秀會第2輪獲得天使青睞，過去更曾高居大聯盟官網百大，以及天使農場頭號新秀，然而他在2021年被交易至金鶯，接著還待過道奇與釀酒人體系，始終在尋找站穩大聯盟的機會，直到2024年開季前被洋基從讓渡名單中撿走，也成功進入開季名單。

瓊斯去年在大聯盟累積33場出賽，當時創下生涯新高，繳出.238/.304/.381的打擊三圍，也敲出生涯首轟，但仍在7月底遭到指定讓渡（DFA），瓊斯在3A待到球季結束成為自由球員，年底與老虎簽下小聯盟合約。今年瓊斯在老虎3A表現出色，在6月被加進40人名單，本季至今出賽59場再創新高，打擊三圍.278/.366/.556，敲出6轟、18分打點，攻擊指數0.921。

大聯盟資深記者摩洛西報導，瓊斯希望能代表南韓參加世界棒球經典賽，「我越想越發覺，這正是我想做的事情。能代表南韓出賽，將會成為我人生最重要的時刻之一。」

台灣小組賽和日本、澳洲、捷克、南韓同屬C組，而南韓本身已經有不少大聯盟等級戰力，本土包含道奇金慧成與勇士金河成；韓裔球員更有上屆南韓國家隊成員、道奇金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），以及勇士右投丹寧（Dane Dunning）、紅襪外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）與紅雀右投歐布萊恩（Riley O'Brien）等人。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中