體育 棒球 MLB

MLB》洋基金手套少主成美聯失誤王遭球迷噓爆！布總爆料他帶傷上陣

2025/09/12 08:08

沃爾普。（資料照）沃爾普。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基24歲金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季陷入大低潮，本季多達19次失誤目前為美聯之最，日前在場上更直接遭球迷狂噓。然而洋基總教練布恩（Aaron Boone）今賽前爆料，沃爾普本季大部分時間都帶傷上陣。

沃爾普因左肩不適已接受可的松注射治療，連續2天無法先發。總教練布恩透露，沃爾普本季大部分時間都帶著左肩盂唇部分撕裂上場，並指出沃爾普在美國時間5月3日一次撲球後，感覺到肩膀「啪」一聲，也因此造成傷勢，現在傷勢在美國時間上週日更加惡化。

「他有部分盂唇撕裂，我們的醫療團隊原本以為是舊傷，實際上是因為受到反覆刺激導致腫脹，一旦腫脹消退他就能繼續上場，不過他已經好幾次傷勢加劇。」布恩表示，沃爾普最近一次檢查顯示撕裂程度更加嚴重，但沃爾普不會進入傷兵名單，也不會影響他繼續出賽。

布恩強調，沃爾普預計在球季結束後再度進行MRI檢查，且目前看來，應該不會透過手術來處理這次傷勢。布恩也重申，他不認為這是影響沃爾普表現的關鍵，「不管是揮棒，還是能否每天上場。」布恩本週曾表示，他仍把沃爾普視為主戰游擊手，但也暗示卡巴列羅（José Caballero）可能會獲得更多出賽機會。

沃爾普本季在攻防兩端都相當低迷，出賽141場，打擊三圍.206/.268/.393，攻擊指數0.661，敲出19轟、70分打點，wRC+僅81，fWAR值為0.6，出局製造值（OAA）為-9，DRS（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）為1。

