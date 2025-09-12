NBA》才24歲就沒球隊要！前首輪「問題」體能怪傳將轉戰土耳其豪門

瓊斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《BasketNews》報導，24歲中鋒瓊斯（Kai Jones）預計將與土耳其聯賽豪門安納托利亞艾菲斯俱樂部（Anadolu Efes Istanbul）簽約，並附帶明年1月的逃脫條款。

瓊斯原是2021年黃蜂首輪第19順位選進的好手，身高211公分、臂展218公分的他擁有絕佳天賦與勁爆體能，但場外時常惹出風波，成為問題球員，也讓黃蜂在2023年10月將他裁掉，並在該季尾聲加盟快艇，不過並未留下出賽紀錄。

上季瓊斯以無保障合約重回快艇懷抱，之後又轉戰獨行俠，合計出賽40場，場均貢獻5分、3.1籃板。瓊斯3年NBA生涯累積107場出賽，場均3.5分2.4籃板。

艾菲斯俱樂部陣中已坐擁多名有著NBA經驗的球員，包含拉金（Shane Larkin）、多齊爾（PJ Dozier）、布柏瓦（Rodrigue Beaubois）、斯威德（Cole Swider）、普里耶（Vincent Poirier）、帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis），其總教練則是前太陽主帥柯柯斯柯夫（Igor Kokoskov）。

