U18世界盃》超好投不敵日本！美國火球男：誕生大谷這種外星人不意外

2025/09/12 08:44

波雷蒙。（資料照，取自USA Baseball 18U X）波雷蒙。（資料照，取自USA Baseball 18U X）

〔體育中心/綜合報導〕U18世界盃棒球賽昨迎來超級循環賽，兩支分組龍頭美國與日本正面對決，日本在延長賽第8局灌進5分，以6：2擊敗美國。美國先發左投波雷蒙（Carson Bolemon）賽後感嘆，日本全隊都是相當優秀的打者。

波雷蒙最快球速達154公里，是不折不扣的火球男。他在預賽面對台灣隊時表現神勇，先發5局狂飆11K，攜手格林傑（Jared Grindlinger）賞給台灣隊一場無安打比賽。昨天波雷蒙表現同樣出色，先發6局僅被敲2安無失分，飆出6次三振，最快球速達153公里。

不過美國在7局上出現2次失誤，之後又被擊出適時安打遭日本1：1追平。兩隊進入第8局延長賽突破僵局制，日本單局灌進5分取得6：1領先，美國在最後半局只追回1分，日本賞給美國隊本屆首敗，也成本屆唯一不敗之師。

波雷蒙賽後接受日媒訪問，儘管自己繳出超優質先發，但無奈無法幫助球隊獲得勝利，也難掩失落，「日本隊從上到下都是優秀的打者，我只專注在把自己的投球內容做好，但沒辦法反映在結果上，真的很遺憾。」

另外，波雷蒙也分享，自己平常也會關注道奇隊大谷翔平，以及其他日本大聯盟球員的比賽。這次有機會對決日本高校野球，波雷蒙表示：「競爭力非常驚人，每位選手的實力都很好。」同時他也說道：「在這種環境下，會誕生像大谷翔平這樣宛如外星人的球員，也是理所當然的事。」

