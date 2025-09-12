MLB》「法官」雙響砲！生涯361轟追平名人堂神獸偉業 洋基大勝老虎

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與老虎系列戰最終戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）上演單場雙響砲，洋基全場狂掃13安，終場9：3大勝老虎，中止近期2連敗，也免於系列賽遭橫掃。

賈吉首局首打席就從老虎先發左投霍頓（Tyler Holton）手中開轟，擊球初速110.1英哩、飛行距離413英呎，本季第45轟出爐，幫助洋基先馳得點。老虎1局下追平比分，不過洋基2局上馬上靠著萊斯（Ben Rice）與卡巴列羅（José Caballero）敲安再添2分超前。

Career home run No. 360 for Aaron Judge goes a very long way pic.twitter.com/pTtSSHM4KO — MLB （@MLB） September 11, 2025

3局下，賈吉砲轟老虎右投隆恩（Sawyer Gipson-Long），這轟擊求初速高達114.9英哩、飛行距離達434英呎，上演單場雙響砲，本季第46轟出爐，這同時也是賈吉生涯第361發全壘打，追平名人堂神獸狄馬喬（Joe DiMaggio），並列洋基隊史全壘打榜第4名。

No. 361!



Aaron Judge is now tied with Joe DiMaggio for 4th on the Yankees all-time home run list! pic.twitter.com/a3o4nr9ukm — MLB （@MLB） September 12, 2025

該半局「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也敲出本季第20轟，距離生涯450轟里程碑只剩最後一轟。4局下洋基一輪猛攻灌進4分，也提前奠定勝基。洋基火球新星施利特勒（Cam Schlittler）今先發6局被敲5安，飆出7次三振，另有2次保送，失掉1分責失，奪下本季第3勝，防禦率3.05。左投亞柏格（Ryan Yarbrough）後援3局失2分，拿下本季首次救援成功，防禦率3.82。

This is your reminder that Giancarlo Stanton hits baseballs very very far pic.twitter.com/RHBr6RLcP4 — MLB （@MLB） September 12, 2025

洋基今天贏球後戰績來到81勝65敗，暫居美東第2，不過美東龍頭藍鳥今6：0完封太空人，目前雙方仍維持3場勝差。

