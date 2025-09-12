NBA》東契奇改變湖人補強態度！美媒爆紫金大軍盯上前勇士冠軍前鋒

東契奇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人在8月初以3年總值1.65億美元延長合約與東契奇（Luka Doncic）續約，根據美媒報導，這也改變湖人補強態度。

《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，根據聯盟消息來源指出，湖人本季對於補強陣容的態度，隨著東契奇續約後出現轉變。湖人今夏起初不願承擔2025-26賽季後的長約，只願意考量短約以保留彈性；然而在東契奇簽下多年合約後，湖人將在補強操作上變得更加積極。

其中一大焦點就是補強鋒線，湖人近期也看上前勇士冠軍前鋒、現效力熱火的威金斯（Andrew Wiggins）。沃伊克透露，湖人原本今夏對威金斯興趣不大，但現在如果有合適報價，那麼威金斯對湖人來說將非常具吸引力。NBA資深記者史坦（Marc Stein）日前報導中，也將湖人和威金斯聯繫在一起。

沃伊克指出，湖人依舊很看重他們唯一能交易的首輪籤，並希望當成未來談判的籌碼。不過湖人目前手邊仍有一些到期合約與一位前首輪射手柯奈特（Dalton Knecht），然而目前還不確定這樣的組合是否足以換來威金斯，抑或是威金斯是否為比八村壘更升級的選項。

將於明年2月滿31歲的威金斯，來季薪資為2820萬美元，此外還擁有2026-27年球季3101萬美元的球員選項。威金斯上季出賽60場，場均18分4.5籃板2.6助攻。

