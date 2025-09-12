晴時多雲

體育 足球

足球》台灣小將體驗中超訓練 「台灣隊長」陳柏良鼓勵大家追夢

2025/09/12 10:42

由「台灣隊長」陳柏良居中牽線，邀請四位台灣潛力新秀前往青島，親身體驗中超等級的訓練。（展逸行銷提供）由「台灣隊長」陳柏良居中牽線，邀請四位台灣潛力新秀前往青島，親身體驗中超等級的訓練。（展逸行銷提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕為了促進台灣足球運動發展，同時也鼓勵青年選手前往海外增廣見聞，「台灣隊長」陳柏良與Be Heroes攜手合作，邀請以銘傳大學球員為主的四位青年選手，於八月底前往陳柏良目前效力的中超青島西海岸足球俱樂部，進行為期三天的移地訓練，體驗亞洲一級職業足球聯賽的「震撼教育」。

陳柏良表示，他之所以踏上職業足球舞台的關鍵原因，是他在年輕時候有機會到日本J1聯賽橫濱水手職業隊參與訓練，見識到職業足球的專業環境與盛大舞台，讓他決定追逐職業球員的夢想。如今夢想成真的他念茲在茲，希望能夠傳承這份決心以及毅力，鼓勵更多台灣的年輕球員也能勇敢逐夢。

本次交流活動由陳柏良以及Be Heroes共同發起，邀請台灣大專足球聯賽老牌勁旅銘傳大學的選手蘇明強、朱其龍、魏子甯，以及來自企甲聯賽陽信北競的陳金洋，一同前往位於山東青島西海岸新區、青島西海岸足球俱樂部的大本營，接受為期三天與主力球員一同訓練的行程。陳柏良說：「這是我一直想要做的事，非常感謝台新新光金控副董魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘長久以來的支持，以及他們對於推廣足球運動不遺餘力的熱忱，當然也要感謝球隊的安排與幫忙，才能促成這次的行程。」

青島西海岸是一支傳奇球隊，2007年成立迄今，從原本只是員工組成的業餘隊一路往前邁進，先衝出青島，再由中乙、中甲到如今在中超立足，「從草根邁向職業」看似不可能發生的故事，卻在青島西海岸真實上演。陳柏良2022年加盟，以老將身分帶領球隊從中甲成功叩關中超，對球隊的重要性不言而喻。

「我們希望能夠幫助更多年輕的球員，這次能參與主力球員的訓練，一方面希望讓球隊看到台灣也有很不錯的年輕球員，更期盼這次參與的球員們能開拓視野，如果想要成為職業球員，就要更努力！」陳柏良看到蘇明強等人，就像看到年輕時候的自己，希望能藉由自己的一份力，讓他們敢夢。

儘管青島西海岸並非豪門球隊，但專屬的訓練球場與相關設施，以及由總教練邵佳一領銜的教練團規劃的練習課表，都讓台灣小將感受到巨大衝擊。陳金洋說：「身體強度與球員的競爭心態都讓我震撼到，很值得我學習。」練習賽有繳出助攻與進球的朱其龍則認為，球員間強大的競爭態度與訓練強度讓人印象深刻；年紀最輕的魏子甯在對抗賽中曾攻進「世界波」，則感受到大量身體碰撞的震撼教育；年紀最長的蘇明強則說出所有人的心聲，「要把基本功練得更紮實，要更努力去追逐夢想。」

青島西海岸總教練邵佳一也肯定台灣球員的技術表現，儘管只是短期訓練，他仍用心將四位球員的特色記錄下來。他認為台灣球員的身體強度與對抗性有很大的進步空間，尤其相較於陣中許多同齡球員的力量，他鼓勵年輕球員能追隨陳柏良的腳步，勇敢挑戰職業舞台。

陳柏良的努力也獲得青島西海岸的支持，球團董事長徐尚承諾，期許未來有繼續合作的機會，更鼓勵年輕球員，藉由來到青島西海岸訓練的機會，看到自己的不足，能繼續強化自己的能力，朝職業舞台的目標前進，更希望能看到台灣球員在職業球隊有所發展。

陳柏良本著初衷，希望能鼓勵更多台灣的年輕球員往職業舞台前進，除了希望年輕球員有更好的發展，還期待透過更多旅外球員的提升，讓中華隊的實力能持續進步，在國際舞台上踢出更好的成績，讓台灣足球運動能更受到球迷的重視、有更好的表現。如今跨出這一大步，他鼓勵更多年輕球員，他說：「只要有夢，我都願意去幫助你們。」

陳柏良勉勵所有選手，希望他們能夠勇敢追夢，朝職業足壇穩步邁進。（展逸行銷提供）陳柏良勉勵所有選手，希望他們能夠勇敢追夢，朝職業足壇穩步邁進。（展逸行銷提供）

