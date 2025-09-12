晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》差1球上演神級「Maddux」 藍鳥王牌高斯曼完封太空人

2025/09/12 11:45

高斯曼（中）今天對太空人投出完封勝。（美聯社）高斯曼（中）今天對太空人投出完封勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天主場迎戰太空人，進行3連戰最終戰，此戰藍鳥派出高斯曼（Kevin Gausman）先發，最終他投出9局100球完封勝，僅差一球就可以上演神級「Maddux」，幫助球隊6比0贏球。

高斯曼今天發揮強大宰制力封鎖太空人打線，9局完封用了100球，送出9次三振僅被擊出2支安打，保送也只有2次，太空人全場2支安打都集中在4局上，不過未能從高斯曼手上打下任何一分。

大聯盟官網指出，藍鳥上次有投手上演「Maddux」完封，是2015年的柏利（Mark Buehrle）所達成，今天高斯曼僅差一球，就可以寫下這個睽違10年的隊史紀錄。

賽後藍鳥總教練J.施奈德（John Schneider）稱讚高斯曼，表示他在「對的時間」找回了巔峰身手，前一次先發對洋基也繳出8局失1分好投，對此J.施奈德說，考量到他火燙近況，當高斯曼決定要投第9局時，完全不用思考就可以同意。

贏球後藍鳥戰績來到84勝62敗，持續暫居美聯東區龍頭，與第2的洋基有3場勝差，與第3的紅襪則有3.5場勝差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中