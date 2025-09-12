MLB》差1球上演神級「Maddux」 藍鳥王牌高斯曼完封太空人

高斯曼（中）今天對太空人投出完封勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天主場迎戰太空人，進行3連戰最終戰，此戰藍鳥派出高斯曼（Kevin Gausman）先發，最終他投出9局100球完封勝，僅差一球就可以上演神級「Maddux」，幫助球隊6比0贏球。

高斯曼今天發揮強大宰制力封鎖太空人打線，9局完封用了100球，送出9次三振僅被擊出2支安打，保送也只有2次，太空人全場2支安打都集中在4局上，不過未能從高斯曼手上打下任何一分。

大聯盟官網指出，藍鳥上次有投手上演「Maddux」完封，是2015年的柏利（Mark Buehrle）所達成，今天高斯曼僅差一球，就可以寫下這個睽違10年的隊史紀錄。

賽後藍鳥總教練J.施奈德（John Schneider）稱讚高斯曼，表示他在「對的時間」找回了巔峰身手，前一次先發對洋基也繳出8局失1分好投，對此J.施奈德說，考量到他火燙近況，當高斯曼決定要投第9局時，完全不用思考就可以同意。

贏球後藍鳥戰績來到84勝62敗，持續暫居美聯東區龍頭，與第2的洋基有3場勝差，與第3的紅襪則有3.5場勝差。

