MiLB》炸裂！1A首轟就是在季後賽 道奇台灣新星柯敬賢夯長打+開轟

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心/綜合報導〕小聯盟高A季後賽如火如荼進行中，道奇1A與天使1A系列戰，效力道奇的台灣新星柯敬賢敲出高A生涯首轟，單場繳出2支長打。

柯敬賢今年在新人聯盟起步，出賽53場，合計180打數敲66安、有4轟，打擊三圍.367/.487/.539，攻擊指數1.026，累積4轟，新人聯盟賽季結束後被拉上1A。不過升上1A後的柯敬賢遭遇小低潮，例行賽累積32場出賽，打擊三圍.219/.355/.281，攻擊指數0.636。

日前小聯盟1A季後賽正式開打，道奇首輪G1面對天使輸球，陷入0：1落後。今天雙方持續交手，柯敬賢擔任先發第3棒左外野手，首打席遭到三振，4局下第2打席敲出右外野平飛二壘安打，6局上更敲出右外野陽春砲，高A首轟就出現在季後賽，幫助球隊追成2：4。

#Quakes Ching-Hsien Ko doubles to lead off the 4th inning! pic.twitter.com/b6fck2CIPA — Dodgers Lite （@dodgerslite） September 12, 2025

不過最終道奇1A以5：11落敗，在3戰2勝制的首輪季後賽不敵天使遭淘汰，無緣闖進加利福尼亞聯盟（California League）的次輪季後賽，柯敬賢的旅美首年球季也告一段落。柯敬賢此役5打數2安打包含1轟，貢獻1分打點，季後賽2場7打數2安打，選到3次保送，吞下3次三振，打擊率0.286、攻擊指數1.357。

