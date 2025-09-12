晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大哥炸裂！天使「神鱒」399轟終於出爐 聽牌生涯400轟偉業

2025/09/12 14:07

楚奧特。（法新社）楚奧特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）相隔1個多月再度炸裂，今天敲出賽季第21轟，可惜變成空包彈，終場天使經過12局大戰以6：7不敵水手。

楚奧特今在5局上半開砲，鎖定米勒（Bryce Miller）的95.3英哩紅中失投速球，掃出中左外野陽春彈，幫助球隊追成4：4平手。

這是楚奧特本季第21轟、擊球初速104.3英哩、飛行距離395英呎，他生涯已累積399轟，正式聽牌400轟里程碑，很有機會在今年達成這項大紀錄。

兩隊9局打完戰成4：4平手，進入延長賽，雙方10局都無功而返，11局各添1分，持續延長戰線。12局上半，天使靠著魯戈（Matthew Lugo）適時安打超前比數。

不過12局下半佩雷塔（Sammy Peralta）未能守住1分領先，他先被波蘭柯（Jorge Polanco）敲長打讓水手追平，隨後搞成無人出局滿壘，遭福德（Harry Ford）打出再見高飛犧牲打，天使飲恨輸球。

