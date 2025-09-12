晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》台灣隊高度警戒 日本強壓美國的S級火球引發熱議（影音）

2025/09/12 12:47

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃台灣隊明天將強碰日本武士隊，昨天日本隊跟美國隊打到突破僵局制，在8局上攻下5分大局後，8局下面對美國隊的滿壘攻勢，派出超強救火隊石垣元気，狂飆最速155公里火球強壓美國隊打者，守下最後2個出局數，石垣火球的威力在網路上引發熱議。

石垣元気在1出局滿壘登板，連飆3顆154公里火球飆出三振，最後以155公里火球讓美國隊打出二壘飛球出局，為日本隊守下開幕6連勝，監督小倉全由直言，最後有觀察到美國隊沒那麼會打直球，將任務交給直球最棒的石垣元気。

石垣元気直言，教練有說如果被得分就要上，自己有做好準備，當下有4分差，讓自己能夠放鬆去投，「跟捕手有說要用直球去壓制。」

日本隊已對美國和南韓隊拿下勝利，只要今晚對巴拿馬奪勝，將確定連續2屆闖進冠軍戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中