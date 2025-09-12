U18世界盃》台灣隊高度警戒 日本強壓美國的S級火球引發熱議（影音）

石垣元気 ストレートえっぐ pic.twitter.com/rCW9j9npoC — 高校野球 甲子園 沖縄尚学 県立岐阜商業 日大三 山梨学院 吹奏楽 チア （招待コード用） 広陵 （@8h8Hq8_s14） September 11, 2025

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃台灣隊明天將強碰日本武士隊，昨天日本隊跟美國隊打到突破僵局制，在8局上攻下5分大局後，8局下面對美國隊的滿壘攻勢，派出超強救火隊石垣元気，狂飆最速155公里火球強壓美國隊打者，守下最後2個出局數，石垣火球的威力在網路上引發熱議。

石垣元気在1出局滿壘登板，連飆3顆154公里火球飆出三振，最後以155公里火球讓美國隊打出二壘飛球出局，為日本隊守下開幕6連勝，監督小倉全由直言，最後有觀察到美國隊沒那麼會打直球，將任務交給直球最棒的石垣元気。

請繼續往下閱讀...

石垣元気直言，教練有說如果被得分就要上，自己有做好準備，當下有4分差，讓自己能夠放鬆去投，「跟捕手有說要用直球去壓制。」

日本隊已對美國和南韓隊拿下勝利，只要今晚對巴拿馬奪勝，將確定連續2屆闖進冠軍戰。

