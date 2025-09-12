台維斯盃》挪威一哥魯德沒來 台灣隊教練盧彥勳：重點是臨場發揮

台灣隊出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級賽事的「台挪之戰」將在明、後兩天於台北市網球中心登場，第一點由吳東霖先發迎戰謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），第二點由曾俊欣出戰杜拉索維奇（Viktor Durasovic），雖然挪威一哥魯德（Casper Rudd）沒參戰，但台灣隊總教練盧彥勳表示得步步為營，希望把勝利留在主場。

此次挪威隊由資深教頭哈塞特（Anders Haseth）擔任隊長，另有去年溫布頓錦標賽青少男單冠軍謝爾，以及世界排名246的杜拉索維奇、霍拉耶爾（Herman Hoeyeraal）、利倫根（Lukas Hellum Lilleengen）等好手。

雖然世界排名12的魯德缺陣，但盧彥勳今天在賽前記者會表示，不會想太多，因為即使魯德不來，但挪威實力雄厚，重點還是臨場發揮，「所以每一場比賽都會是關鍵，我也對我的團隊很有信心。」

擔任第一點的吳東霖表示，自己上了場就不會多想，不管對誰都會全力以赴，希望可以把勝利留在台灣。

曾俊欣過去曾交手過拉索維奇，當時成功拿下勝利，他分析對手的發球很好，落點很準，而且場上穩定性不錯，能將比賽節奏帶到底線對峙，自己會試著從對手的反拍找到突破點。

台灣男雙一哥何承叡將與莊吉生首度合拍，兩人近期透過練球的默契漸增，且在場上有各自優勢，盼能一起搶下勝利。何承叡說，「我是發球較好，但學長是單打出身，所以底線根基本功更好，算是有互補到。」

第二天的關鍵雙打將由莊吉生／何承叡強碰謝爾／拉索維奇，至於最後兩點單打，暫定曾俊欣對謝爾、吳東霖對拉索維奇，台灣要力求從5戰3勝的賽制出線。

台灣隊（右）與挪威隊（左）出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）

