晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台維斯盃》挪威一哥魯德沒來 台灣隊教練盧彥勳：重點是臨場發揮

2025/09/12 12:59

台灣隊出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）台灣隊出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級賽事的「台挪之戰」將在明、後兩天於台北市網球中心登場，第一點由吳東霖先發迎戰謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），第二點由曾俊欣出戰杜拉索維奇（Viktor Durasovic），雖然挪威一哥魯德（Casper Rudd）沒參戰，但台灣隊總教練盧彥勳表示得步步為營，希望把勝利留在主場。

此次挪威隊由資深教頭哈塞特（Anders Haseth）擔任隊長，另有去年溫布頓錦標賽青少男單冠軍謝爾，以及世界排名246的杜拉索維奇、霍拉耶爾（Herman Hoeyeraal）、利倫根（Lukas Hellum Lilleengen）等好手。

雖然世界排名12的魯德缺陣，但盧彥勳今天在賽前記者會表示，不會想太多，因為即使魯德不來，但挪威實力雄厚，重點還是臨場發揮，「所以每一場比賽都會是關鍵，我也對我的團隊很有信心。」

擔任第一點的吳東霖表示，自己上了場就不會多想，不管對誰都會全力以赴，希望可以把勝利留在台灣。

曾俊欣過去曾交手過拉索維奇，當時成功拿下勝利，他分析對手的發球很好，落點很準，而且場上穩定性不錯，能將比賽節奏帶到底線對峙，自己會試著從對手的反拍找到突破點。

台灣男雙一哥何承叡將與莊吉生首度合拍，兩人近期透過練球的默契漸增，且在場上有各自優勢，盼能一起搶下勝利。何承叡說，「我是發球較好，但學長是單打出身，所以底線根基本功更好，算是有互補到。」

第二天的關鍵雙打將由莊吉生／何承叡強碰謝爾／拉索維奇，至於最後兩點單打，暫定曾俊欣對謝爾、吳東霖對拉索維奇，台灣要力求從5戰3勝的賽制出線。

台灣隊出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）台灣隊出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）

台灣隊（右）與挪威隊（左）出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）台灣隊（右）與挪威隊（左）出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中