U18世界盃》美教頭被趕出場 日本監督：這種抗議是不好的（影音）

おはようございます

侍ジャパンU18

延長で米国に勝利

よく勝ちきりました



整いました

日本代表とかけて

頑固な店主と解きます

その心は···

まけたくねぇ



良い1日をお過ごし下さい（）



米国代表監督が

抗議で退場をくらう

中々白熱した試合でした

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃美國隊和日本隊昨天鏖戰至突破僵局制，日本隊在8局上靠突襲短打拚上壘，美國隊投手傳向一壘卻砸到跑者，美國隊總教練艾克斯坦憤怒抗議跑者跑在三呎線內，認為有妨礙守備的嫌疑，最終艾克斯坦因抗議過於激烈而遭趕出場，讓日本隊監督小倉全由直言這種抗議不優。

艾克斯坦在看見日本隊疑似跑在三呎線內的跑壘，立即跑出場抗議，並走向一壘踢土，數度表示想要看重播輔助判決，最終裁判開會討論，仍判決日本隊沒有妨礙守備，讓艾克斯坦氣炸再向裁判理論，因而被趕出場。

請繼續往下閱讀...

日本媒體直言這是日本高校野球看不到的情形，小倉全由直言：「這是不好的。」隨後說道，「跑者有好好跑在線上，絕對沒有跑在裡面，所以那個抗議是不好的。」

日本隊最終以6：2擊敗美國隊，今晚再擊敗巴拿馬將確定連續2屆晉級冠軍戰。

