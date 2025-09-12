台維斯盃》曾俊欣得搭飛機趕場出賽 目標台灣直落三擊敗挪威

曾俊欣今天出席台維斯盃賽前抽籤記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣一哥曾俊欣在美國網球公開賽結束後，便馬不停蹄返台備戰明天展開的台維斯盃，盼能助隊將勝利留在主場，且台灣隊能直落三搶下勝利，因為他接下來得趕緊搭機參加下一場賽事。

雖然美網在會內賽首勝未能開胡，但世界排名120的曾俊欣從失利中發現問題，近期也找了體能教練，他自認在硬地上的移動跟重心都有比較好，打法也變得比較有侵略性，球也不會跟打紅土時一樣過旋。

台灣將在13、14日的台維斯盃世界一級賽事對上挪威，首日的第一點由吳東霖先發迎戰謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），第二點由曾俊欣出戰杜拉索維奇（Viktor Durasovic），第二天的關鍵雙打將由莊吉生／何承叡強碰謝爾／拉索維奇，至於最後兩點單打，暫定曾俊欣對謝爾、吳東霖對拉索維奇，台灣要力求從5戰3勝的賽制出線。

曾俊欣過去曾交手過拉索維奇，當時成功拿下勝利，他分析對手的發球很好，落點很準，而且場上穩定性不錯，能將比賽節奏帶到底線對峙，自己會試著從對手的反拍找到突破點。

由於下週一就有比賽要打，曾俊欣笑說，希望台灣隊可以直落三點拿下勝利，就能比預定的更早搭機到杭州，備戰ATP 250等級賽事。

