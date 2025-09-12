晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》完全宰制！「台灣至寶」孫易磊超神8局7K無失分 寫生涯代表作

2025/09/12 14:52

孫易磊。（西日本新聞社提供）孫易磊。（西日本新聞社提供）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿20歲「台灣至寶」孫易磊今在二軍出賽，繳出先發8局7K無失分只被敲1安神勇表現，完全宰制對手，投出旅日生涯代表作。

孫易磊在8月11日迎來生涯一軍初先發，面對軟銀投3.1局退場，被敲5安失2分吞敗，隔天就被下放二軍。孫易磊本季在一軍已出賽8場，成績0勝1敗，有4次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.48。

孫易磊目前待在二軍磨練，今天出戰樂天金鷲，與王彥程上演少見的「台灣投手對決」，兩人也都投出精彩表現。

孫易磊前7局完全封鎖樂天打線，只在3上因觸身球讓對手踏上壘包，不過跑者在壘間出局，前7局讓樂天變相21上21下。

孫易磊8上續投，1出局後被田中和基敲出安打，無安打比賽破功，但他沒有受到影響，冷靜解決島内宏明、岡島豪郎，安全下莊。

孫易磊先發8局退場，用球數98球，最快球速152公里，只被敲1安無失分，猛飆7次三振，另有1次觸身球，防禦率下修至1.76，可惜火腿牛棚9上放火，搞砸孫易磊勝投，終場火腿二軍打到延長賽以1：3輸球。

王彥程表現同樣亮眼，主投8局燃燒130球，被打8支安打，只在3下挨馬丁尼茲（Ariel Martínez）陽春砲丟1分，投出5三振、3保送，此役無關勝敗，賽後防禦率為3.55。

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

