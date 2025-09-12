新北富邦全國U12棒球錦標賽落幕 北市福林國小13比2封王

新北富邦全國U12棒球錦標賽今（12）日於重新壘球場A進行最終冠軍戰，由台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小，勇奪冠軍金盃與8萬元等值獎品。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北富邦全國U12棒球錦標賽今（12）日於重新壘球場A進行最終冠軍戰，來自全國11縣市、24支少棒，歷經五天40場激戰，最終由台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小，勇奪冠軍金盃與8萬元等值獎品，為賽事畫下完美句點。亞軍為卑南國小，季軍為台南市崇學國小，殿軍為台北市東園國小。

體育局指出，這屆由富邦金控冠名贊助，匯聚全台菁英，包括今年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍東園國小、曾獲亞軍的桃園龜山國小、季軍福林國小，以及棒球名校卑南國小、桃園中平國小等，堪稱國內少棒頂尖對決。高強度比賽不僅精進球員技術，也促進隊伍交流，期望未來在國際賽為國爭光。

體育局表示，賽事自9月8日至12日於重新壘球場A、B及重新棒球場開打，各名次隊伍可分別獲得8萬、4萬、2萬及1萬元等值獎品。透過企業支持持續深耕基層棒球，建立新北棒球品牌，12月接續登場新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，邀請國際球員切磋球技。

個人獎項部分，打擊獎前三名為福林國小張雨齊、福林國小陳皇碩、崇學國小曾辰恩；全壘打獎為屏東縣大平國小陳恩宇，打點王為福林國小徐宇炫，投手獎為卑南國小簡子翔，美技獎為東園國小林郁宸，教練獎由福林國小林閔建獲得，而大會MVP則由福林國小張雨齊榮膺。

台東縣卑南國小向隊友致意。（記者羅國嘉攝）

新北富邦全國U12棒球錦標賽落幕，冠軍、亞軍、季軍、殿軍隊伍合照。（記者羅國嘉攝）

台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小。（記者羅國嘉攝）

台北市福林國小16號投手林睿帆。（記者羅國嘉攝）

台北市福林國小14號打擊手曹榮浩。（記者羅國嘉攝）

台東縣卑南國小9號打擊手梁允昊。（記者羅國嘉攝）

台東縣卑南國小11號打擊手李主恩。（記者羅國嘉攝）

