晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新北富邦全國U12棒球錦標賽落幕 北市福林國小13比2封王

2025/09/12 14:25

新北富邦全國U12棒球錦標賽今（12）日於重新壘球場A進行最終冠軍戰，由台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小，勇奪冠軍金盃與8萬元等值獎品。（記者羅國嘉攝）新北富邦全國U12棒球錦標賽今（12）日於重新壘球場A進行最終冠軍戰，由台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小，勇奪冠軍金盃與8萬元等值獎品。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北富邦全國U12棒球錦標賽今（12）日於重新壘球場A進行最終冠軍戰，來自全國11縣市、24支少棒，歷經五天40場激戰，最終由台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小，勇奪冠軍金盃與8萬元等值獎品，為賽事畫下完美句點。亞軍為卑南國小，季軍為台南市崇學國小，殿軍為台北市東園國小。

體育局指出，這屆由富邦金控冠名贊助，匯聚全台菁英，包括今年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍東園國小、曾獲亞軍的桃園龜山國小、季軍福林國小，以及棒球名校卑南國小、桃園中平國小等，堪稱國內少棒頂尖對決。高強度比賽不僅精進球員技術，也促進隊伍交流，期望未來在國際賽為國爭光。

體育局表示，賽事自9月8日至12日於重新壘球場A、B及重新棒球場開打，各名次隊伍可分別獲得8萬、4萬、2萬及1萬元等值獎品。透過企業支持持續深耕基層棒球，建立新北棒球品牌，12月接續登場新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，邀請國際球員切磋球技。

個人獎項部分，打擊獎前三名為福林國小張雨齊、福林國小陳皇碩、崇學國小曾辰恩；全壘打獎為屏東縣大平國小陳恩宇，打點王為福林國小徐宇炫，投手獎為卑南國小簡子翔，美技獎為東園國小林郁宸，教練獎由福林國小林閔建獲得，而大會MVP則由福林國小張雨齊榮膺。

台東縣卑南國小向隊友致意。（記者羅國嘉攝）台東縣卑南國小向隊友致意。（記者羅國嘉攝）

新北富邦全國U12棒球錦標賽落幕，冠軍、亞軍、季軍、殿軍隊伍合照。（記者羅國嘉攝）新北富邦全國U12棒球錦標賽落幕，冠軍、亞軍、季軍、殿軍隊伍合照。（記者羅國嘉攝）

新北富邦全國U12棒球錦標賽落幕，冠軍、亞軍、季軍、殿軍隊伍合照。（記者羅國嘉攝）新北富邦全國U12棒球錦標賽落幕，冠軍、亞軍、季軍、殿軍隊伍合照。（記者羅國嘉攝）

台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小。（記者羅國嘉攝）台北市福林國小以13比2擊敗台東縣卑南國小。（記者羅國嘉攝）

台北市福林國小16號投手林睿帆。（記者羅國嘉攝）台北市福林國小16號投手林睿帆。（記者羅國嘉攝）

台北市福林國小14號打擊手曹榮浩。（記者羅國嘉攝）台北市福林國小14號打擊手曹榮浩。（記者羅國嘉攝）

台北市福林國小14號打擊手曹榮浩。（記者羅國嘉攝）台北市福林國小14號打擊手曹榮浩。（記者羅國嘉攝）

台東縣卑南國小9號打擊手梁允昊。（記者羅國嘉攝）台東縣卑南國小9號打擊手梁允昊。（記者羅國嘉攝）

台東縣卑南國小11號打擊手李主恩。（記者羅國嘉攝）台東縣卑南國小11號打擊手李主恩。（記者羅國嘉攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中