體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》戲劇性再見安打！ 台灣隊9局苦鬥險勝波多黎各

2025/09/12 15:44

陳世展7局無失分。（棒協提供）陳世展7局無失分。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃台灣隊今天在超級循環賽大戰波多黎各，「綠島潛水艇」陳世展燃燒96球繳出7局無失分，助隊將戰局殺進突破僵局制，最終在9局下李楷棋擊出再見安打，終場以1：0險勝波多黎各。

台灣隊先發投手陳世展是今年樂天桃猿選秀第3指名，簽約金320萬，他在預賽就對巴馬繳出5.2局無失分好投，大秀藍色手套上的國旗，今對波多黎各又先發7局無四壞無失分，僅被敲2支安打，飆出5次三振，用超好投結束青棒最後1戰，場邊觀眾也英雄式歡呼：「陳世展！陳世展！」

台灣隊低迷的打線，前5局被波多黎各先發投手伊里扎里近乎完美的無安打封鎖，6局下登場前，場邊的台灣球迷合唱高歌「愛拚才會贏」，打線在2出局終於靠三棒曾聖恩擊出首支安打，避免被締造無安打比賽。

在伊里扎里也繳出7局1安打無失分的好投，台波大戰殺進0出局一二壘有人開局的突破僵局制，台灣隊換上賴謙凡，他飆出三振後再製造雙殺打，0失分下莊，將大好贏球機會交給8局下的打線，可惜蔡琞傑短打失敗、2次高飛球出局沒得分。

賴謙凡續投9局上再守住，台灣隊9局下先靠雙盜壘攻上二、三壘，李楷棋敲出再見安打，台灣隊擊敗波多黎各，在超級循環賽戰績2勝2敗，至少保住季軍戰，明天複賽最終戰將對上3勝0敗的地主日本隊。

