體育 網球

網球》若能穿越過去想回到哪？ 提姆想到5年前澳網關鍵一球

2025/09/12 15:23

提姆。（歐新社）提姆。（歐新社）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕如果時間能重來，你想回到哪一刻？退休的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）表示，如果能穿越時光，最想改變的一場比賽就是2020年與喬科維奇（Novak Djokovic）的澳網男單決賽。

提姆接受媒體訪問時斬釘截鐵表示，最想改變的比賽正是2020年澳網決賽，「因為我當時打出我最好的狀態，面對Novak在盤數還取得2：1領先，而且手上還握有1個破發點，如果我能改變那一球，結果可能大不同。」

提姆坦言那球打得並不差，當時喬科維奇發球上網，他在隨後的穿越球選擇錯誤的落點，結果對手出現在那個位置，「如果當時我能改變那球，比賽的走向可能完全不同，我真的很想知道如果那樣，比賽會是怎樣的結果。」

雖然最終還是輸給喬科維奇，提姆語氣中帶了點悔恨，但他強調自己不會多想「如果的事」，「因為我對一切都很滿意，只是當時在那場決賽一個月後就出現疫情，我還被困在家，無數次想起這一幕，如果不是打直線，而是打斜線或是高彈跳的球，會怎麼樣呢？」

提姆世界排名曾高居第3，在2020年美網奪冠，是1990年出生後首位在大滿貫奪冠的男單球員，但近年飽受手腕傷勢所苦，身手不復見，去年季末高掛球拍。

