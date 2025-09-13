晴時多雲

體育 棒球

大谷翔平領軍道奇對巨人、U18台日消化試合 今日賽事預告與轉播

2025/09/13 06:42

U18台灣將對上強敵日本。（圖片取自WBSC）U18台灣將對上強敵日本。（圖片取自WBSC）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今日有2場轉播賽事，太空人對勇士，以及大谷翔平率領的道奇將對上巨人，道奇近期拉出一波連勝，劍指國聯西區王座，對上同樣也要爭奪外卡的巨人，精彩賽事不容錯過！

中華職棒3地開打，今天有2場在4點開打，分別是富邦悍將作客澄清湖挑戰台鋼雄鷹，以及統一獅在新莊迎戰味全龍，，樂天桃猿則在台北大巨蛋對戰中信兄弟，中職球迷朋友務必鎖定轉播！

2025年U18世界盃棒球錦標賽，台灣昨天辛苦於延長賽擊敗波多黎各拿下第2勝，不過由於日本驚險再見巴拿馬，美國也擊敗南韓，日美兩隊攜手晉級冠軍戰，今天台灣對日本的「台日大戰」變成消化試合。

U18世界盃棒球錦標賽

09:20 排名賽 義大利@澳洲 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片
13:20 超級循環賽 波多黎各@美國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台
17:20 超級循環賽 台灣@日本 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片

MLB

07:15 太空人@勇士 愛爾達體育1台
10:15 道奇@巨人 愛爾達體育1台、緯來育樂、華視

中華職棒

16:05 富邦@台鋼 MOMOTV、博斯體育1台、愛爾達體育1台
16:05 味全@統一 DAZN1、愛爾達體育2台
17:05 兄弟@樂天 DAZN2

日職

13：00 阪神@巨人 DAZN1
13：00 西武@火腿 DAZN2

BWF 香港公開賽

10:00 4強（上） 愛爾達體育2台
17:30 8強（下） 愛爾達體育3台

WTT冠軍賽 澳門站

12:00 8強（上） 愛爾達體育3台
19:30 8強（下） 愛爾達體育2台（接職棒後播出）

