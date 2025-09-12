晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大都會首局拿4分、後8局24上24下還吞敗 創史上首見慘紀錄

2025/09/12 16:39

大都會苦吞6連敗。（法新社）大都會苦吞6連敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天首局打進4分，後8局卻上演24上24下，除了第一局外就沒有再踏上壘包。大都會最後在客場以4比6敗給國聯東區龍頭費城人，大都會在這次的4連戰遭到橫掃，苦吞6連敗。大都會外野手麥克尼爾（Jeff McNeil）坦言，「沒有人想被橫掃，這一點也不有趣，特別是面對費城人。」

大都會首局靠5安攻進4分，包含馬堤（Starling Marte）帶有2分打點的關鍵二壘安打。不過，從第2局起，大都會打線集體熄火，後面8局卻上演24上24下，連8局都是3上3下，都沒有踏上壘包，讓大都會最終吞6連敗。

據根據《OptaSTATS》的數據指出，大都會成為大聯盟第一支在現代棒球年代以來，首局拿至少4分後，就沒有再上到壘包、並輸球的球隊。

大都會目前以76勝71敗居國聯東區第二，與國東龍頭的費城人有11場勝差。大都會雖然暫居國聯外卡最後一張門票，但領先後面的紅人隊、巨人隊各只有1.5場的勝差。

「我有責任，我是教頭，讓選手發揮水準是我的工作。」大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「我不會說自己會擔心，但我們沒有太多時間了。其他球隊在我們後方...從某種角度來看，我們仍然掌握著局勢。」

