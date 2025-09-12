晴時多雲

格鬥》終極之戰週日登場 尤凱文、蔣捷宇拚台灣最強格鬥家頭銜

2025/09/12 16:09

台灣格鬥終極之戰WOTD-ETD 13周日登場（台北市綜合格鬥協會提供）台灣格鬥終極之戰WOTD-ETD 13周日登場（台北市綜合格鬥協會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕由台北市綜合格鬥協會主辦的台灣最強格鬥賽WOTD-ETD 13， 將於在本週日於台北體育館一樓舉行，賽事網羅了來自香港、日本、加拿大、烏茲別克等來自世界各地的格鬥精英選手，WOTD-ETD 13除了15場MMA賽事以及12場鐵籠搏擊賽事之外，本屆更增加了兩場2回合制的職業格鬥賽和3場首次於台灣亮相以暴力著稱的「Dirty Boxing 髒拳」賽事，讓選手們將會挑戰更高強度的賽場。

2場職業綜合格鬥賽的壓軸主賽中，將由站在技巧與力量天平兩端的重量級戰士尤凱文與蔣捷宇決鬥，證明誰才是台灣最強格鬥家，其中「帝王凱撒」尤凱文在2023年成為首位在AMMA綜合格鬥亞錦賽上，以精湛的戰鬥能力技壓群雄成為台灣的首位亞洲金牌；這次他將對上前建中橄欖球國手蔣捷宇，後者有強壯身材和有如「一拳超人」的終結型重砲，成為一場技術與力量的對決。

另一場職業綜合格鬥賽由「台灣 Khabib」稱號的角力高手「蜜獾武士」彭皓宇對上香港的纏鬥專家黎霆義。彭皓宇才剛在七月拿下國手冠軍資格，本次再晉升為職業選手的身份，以他最擅長的角力技術來擒殺對手，試圖將目光放向更高水準的亞洲賽場上。

WOTD-ETD 13首度引進最火爆的「髒拳」賽事，其中一場將由結合八卦掌的特殊戰鬥風格的葉俊宏，將與來自美國的丹龍泰拳的剛硬打法相互碰撞，而在鐵籠搏賽事焦點中，由頂級泰拳高手陳廷與剛在上週經過CPR拯救了失足落水的加拿大人一命的英雄好手王祈淵將展開一正場面對面的互轟。

台灣格鬥終極之戰WOTD-ETD 13周日登場（台北市綜合格鬥協會提供）台灣格鬥終極之戰WOTD-ETD 13周日登場（台北市綜合格鬥協會提供）

